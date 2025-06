Co českým klientům přinese transformace GroupM na WPP Media?

WPP oznámila přeměnu skupiny mediálních agentur GroupM na integrovanou a umělou inteligencí poháněnou entitu WPP Media. Týká se to samozřejmě i české pobočky, a tak je na místě se ptát, co to bude znamenat pro české klienty.

Jak se shodují mediální odborníci, WPP po 22 letech pohřbilo značku GroupM jako symbol starých dob, kdy inzerenti agenturám platili zejména za řešení, jak co nejlevněji koupit televizní reklamu a celostránkovou inzerci v tisku.

Doba se ale posunula od ceníků k algoritmům, od transakční minulosti k sofistikovaným AI řešením, konzultačnímu přístupu a integraci médií, obchodu a kreativních dat v reálném čase. A to si od WPP vyžádalo výraznější signál trhu.

Druhý faktorem je pokračující trend zjednodušování struktur uvnitř holdingů a vystupování pod jedním brandem a jedním hlasem. Konkurenční Publicis Groupe, která s tímto procesem začala už před sedmi lety, v minulém roce dosáhla nejvyšší operační marže v odvětví (18 %). A důvody nemusí být jen finanční – roli hraje i poptávka ze strany klientů.

Co tedy se vznikem značky WPP Media čeká na její české klienty? „Budou ještě více těžit z aplikace nejnovějších technologií a procesů napříč trhy,“ odpovídá Ondřej Šimůnek, který vede marketing skupiny. Onou technologií je zejména interní marketingový operační systém WPP Open, který pohání umělá inteligence.

Ač se spekulovalo o tom, že se zánikem GroupM skončí i značky mediálních agentur, které sdružovala – tedy Wavemaker, Essencemediacom a Mindshare –, k tomuto kroku (zatím) WPP nepřistoupilo.

„Platí to, co jsme komunikovali globálně. Naše agentury se budou dále rozvíjet ruku v ruce s aplikací nejnovějších technologií. Zároveň budou i nadále existovat jako servisní značky pro naše klienty,“ vysvětluje Šimůnek.

Naopak digitální agenturu GroupM Nexus, která výrazně personálně posílila před rokem a půl díky spojení s lokální značkou H1.cz, čekají logicky o něco větší změny. „Náš aktivační tým v rámci GroupM Nexus se stane součástí nového integrovaného oddělení Media Management and Delivery v rámci WPP Media. Stejně jako všechny ostatní aktivační týmy napříč všemi mediatypy,“ říká CMO skupiny.