Akční série John Wick narazila. Spin-off s Anou de Armas diváky do kin nepřilákal

Zatímco studio Disney dál válcuje kina se svou novou hranou verzí pohádky Lilo & Stitch, akčně laděná Balerína bude pro studio Lionsgate nejspíš drahým propadákem.

Měl to být test, jak moc může série John Wick fungovat bez své hlavní tváře Keanu Reevese. Snímek Balerína režiséra Lena Wisemana ale nakonec neměl cestu do kin vůbec jednoduchou. Vedle všech možných produkčních trablí narazil i na situaci se stávkami, a když se pak ukázalo, že akční scény jsou dobré, ale nikoli „level John Wick“ dobré, začalo Lionsgate bít na poplach a k projektu dotáhlo režiséra všech čtyř dílů Johna Wicka Chada Stahelskiho.

Ten dostal za úkol akční scény s Anou de Armas a spol. vyladit, a byť není rozsah přetáček zcela jasný, na výsledném filmu je patrné, že on a jeho skupinka talentovaných kaskadérů udělali opravdu maximum pro to, aby film odpovídal tomu, na co jsou fanoušci série zvyklí.

Možná i proto nakonec Balerína posbírala od diváků velice pozitivní hodnocení CinemaScore A-, udělující se skutečně jen těm nejzábavnějším filmům, co jdou do kin. Podobně nadšené ohlasy pak snímek provázely i na Rotten Tomatoes (75 % od kritiků a 93 % od diváků) nebo na tuzemské ČSFD.cz, kde má film v době psaní velmi slušných 77 %. Ani všechna chvála ale nakonec nestačila na to, aby lidé do kin dorazili ve větších počtech.

Snímek po odhadovaných 35 až 45 milionech dolarů za první víkend utržil pouze 25, což je pro studio i sérii prakticky nejnižší otvírák za poslední roky. Ano, film vydělal víc než první John Wick, ten měl oproti němu ale pouze třetinový rozpočet. A to se ještě natáčelo v levné Praze, kdyby Balerína vznikala na některém z dražších trhů, mohl rozpočet několik let připravovaného akčňáku ještě mnohem víc nabobtnat.

Důvodů pro takové selhání pak může být tradičně víc. Prvním je, že studio uvalilo na novináře přísné embargo, kvůli kterému nemohli „vychválit“ film s dostatečným předstihem. Možná to bude hrát faktor ve zbytku týdne a o dalším víkendu, kdy by propady Baleríny nemusely být až tak velké. Daleko větším problémem je ovšem fakt, že diváci, zdá se, neslyší na akční filmy z ženskými hrdinkami. Loni touto dobou v kinech propadla Furiosa, dost možná jeden z nejlepších filmů loňského roku.

Nakonec Baleríně nepomohla ani konkurence v podobě poslední Mission: Impossible Toma Cruise. Na tu sice vyráží v průměru o něco starší publikum, pořád to jsou ale muži a cílovka obou filmů se do velké míry protíná. Paradoxem je, že se Cruise a de Armas začali před premiérami obou filmů údajně romanticky stýkat, a v budoucnu dokonce chystají čerstvě oznámený projekt Deeper, ve kterém se pod režijní taktovkou Douga Limana (Na hraně zítřka) budou vydávat do mořských hlubin.

Dívaje se na tržební výsledky obou výše zmíněných snímků, asi bych si na úspěch takového projektu momentálně nevsadil. Ještě horší však je, co tržby Baleríny znamenají pro budoucnost série John Wick.

Studio totiž nedávno oznámilo, že chystá pátý díl. Jenže režisér Chad Stahelski i hlavní hvězda Keanu Reeves se zdají býti franšízou už dosti unaveni. Ti tak v posledních dnech naopak výrazně krotí očekávání a naznačují, že pátý film rozhodně není jistotou. Série se pak má dočkat i dalšího filmového spin-offu s Donniem Yenem, tam je ale dost možná ještě menší naděje na úspěch, než u relativně populární Any de Armas. Značku tak zřejmě nečekají moc silné roky a je otázka, jestli se ještě vůbec někdy z tohoto nárazu oklepe.