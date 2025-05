WPP se rozloučila s GroupM, mediální divize nově nese název WPP Media

Týdny spekulací jsou u konce. Komunikační síť WPP oficiálně potvrdila, že značka GroupM sdružující její mediální byznys po 22 letech končí. Mediální divize nově ponese název WPP Media.

Web The Drum to shrnul poměrně trefně. „Bylo to to nejhůř střežené tajemství v marketingu,“ uvedl svůj středeční text o „senzačním“ rebrandingu. Chystané změny prosákly na veřejnost na začátku května poté, co šéf GroupM Brian Lesser oznámil zaměstnancům, že dojde nejen k přejmenování, ale i restrukturalizaci a propouštění.

Oficiální razítko dostaly tyto informace 28. května. „V reakci na rostoucí poptávku marketérů po plně integrovaných službách nahrazuje WPP Media značku GroupM jako název globální mediální společnosti WPP,“ stojí v prohlášení WPP.

Podle Marka Reada, generální ředitele WPP, jde o pokračování strategie zjednodušování a integrace nabídky pro klienty. „Zatímco GroupM byla vytvořena pro dobu, kdy nejvíce záleželo na rozsahu médií, WPP Media odráží sílu umělé inteligence, dat a technologií a jednodušších, více integrovaných řešení,“ uvedl.

Stávající mediální agentury Mindshare, Wavemaker a EssenceMediacom, které spadaly pod GroupM, budou i nadále poskytovat klientům specializované týmy jako značky v rámci WPP Media a budou využívat společné kapacity, technologie a podpůrné funkce.

„Investicemi do našeho produktu, který pohání AI, integrací naší nabídky s daty a technologiemi a vyzbrojením našich lidí dovednostmi důležitými pro budoucnost pomáháme našim klientům udržet si náskok před rychle se měnícím chováním spotřebitelů a odemknout neomezené příležitosti pro růst, které umělá inteligence vytvoří,“ sdělil Brian Lesser, který zůstává ve vedení WPP Media.

Ono vybavování zaměstnanců má probíhat prostřednictvím nástroje Vision’30, který jim má umožnit takové vzdělání a růst, aby se v éře AI stali „příští generací marketingových lídrů“, citoval The Drum zprávu, kterou Lesser ráno před oficiálním oznámením poslal do firmy.

Spolu s rebrandigem WPP spustila B2B kampaň „Transforming How We Create“ vytvořenou agenturami WPP, která má pozicovat holding jako AI společnost postavenou na WPP Open, což je její interní umělou inteligencí poháněná marketingová platforma.

GroupM, dnes již WPP Media, spravuje roční mediální investice v hodnotě 60 miliard dolarů a má na více než 80 trzích celkem 40 tisíc zaměstnanců. V Česku byla podle žebříčku COMvergence za rok 2023 mezi sítěmi mediálních agentur na druhém místě za OMG s „billings“ 246 milionů dolarů a necelým 17procentním podílem na trhu.