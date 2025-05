Seznam uspěl u soudu. Zásah ÚOHS byl nezákonný a nepřiměřený

Krajský soud v Brně rozhodl, že loňské místní šetření ÚOHS ve společnosti Seznam.cz bylo nezákonné a porušilo její práva. Vyhověl tak žalobě, kterou firma na úřad podala.

„Zástupci Seznamu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vždy maximálně spolupracovali, proto jsme byli loňským zásahem v sídle naší společnosti překvapeni a vítáme dnešní rozhodnutí Krajského soudu v Brně,“ komentuje rozsudek Aneta Kapuciánová, tisková mluvčí společnosti Seznam.cz.

Pracovníci ÚOHS se do pražské centrály společnosti Seznam.cz dostavili v říjnu 2024. V pravidelném kontaktu se zástupci firmy, kteří jim poskytovali plnou součinnost, přitom byli již několik let. O průběhu místního šetření navíc Úřad informoval nestandardně, a to v denně aktualizovaných tiskových zprávách.

K místnímu šetření došlo jen dva měsíce poté, co Seznam Zprávy uveřejnily článek o kontaktech předsedy ÚOHS s podnikatelem obžalovaným v dotačním skandálu. V tiskové zprávě, kterou Úřad tehdy vydal, byl Seznam.cz nařčený, že články jsou vydávány účelově kvůli tomu, že se ÚOHS o firmu zajímá. Tento postup regulátora odsoudily i některé mezinárodní instituce zasazující se o svobodu tisku a práva na informace, například Reportéři bez hranic.

Krajský soud v Brně rozhodoval i další žalobu firmy Seznam.cz na antimonopolní úřad. Podle rozsudku se také v tomto případě dopustil ÚOHS nezákonného postupu, když poskytl neveřejné informace o probíhajícím správním řízení vůči Seznam.cz.