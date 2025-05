Rádio Blaník je jedničkou na trhu v týdenním poslechu i v podílu na trhu

Podle nejnovějších výsledků Radioprojektu za 4. kvartál 2024 a 1. kvartál 2025 se Rádio Blaník stalo nejposlouchanější stanicí v České republice v týdenním reachi (1,966 milionu posluchačů) a zároveň dosáhlo nejvyššího tržního podílu – 10,6 procenta. V obou klíčových metrikách tak překonalo dosavadní lídry trhu.

Hybridní data přinášejí přesnější pohled na trh

Radioprojekt, který nově využívá kombinaci pasivního měření (panel adMeter 2000) a deklarativního telefonického výzkumu (CATI DAR), nabízí nejpřesnější obraz o poslechovosti rádií v Česku. Blaník se díky této metodice dostal na vrchol – a potvrzuje svou sílu napříč demografickými ukazateli i regiony.

„Rádio Blaník je dlouhodobě stabilní značkou s jasně definovaným formátem a velmi loajální posluchačskou základnou. Výsledky z hybridního měření Radioprojektu jen potvrzují, že spojení silného obsahu, konzistentní strategie a kvalitního programového vedení přináší trvalou hodnotu nejen pro posluchače, ale i pro naše obchodní partnery,“ říká Štěpán Ryska, jednatel společnosti Radiohouse.

„Úspěch Blaníku byl patrný už v předchozích výstupech nového, přesnějšího hybridního měření poslechovosti. Posluchači nám i zadavatelům reklamy dali krásný dárek k narozeninám, které oslavíme narozeninovým koncertem plným českých písniček tradičně na Konopišti již tuto sobotu,“ doplňuje Petr Uchytil, marketingový ředitel mediálního zastupitelství Radiohouse.

© Radiohouse

„První místo v týdenních číslech? Je to splněný sen, o kterém se většinou nemluví, ale o to víc si toho na Blaníku všichni vážíme. S radostí, láskou a pokorou. Je úžasné, že sluníčková značka Blaníku oslovuje v naší zemi tolik lidí. Sám za sebe pak z celého srdce děkuji našemu výjimečnému týmu. Blaník je pro mnohé z nás totiž nejen krásná práce, ale také určitý styl života a samozřejmě i velká spousta vzpomínek. Takže ještě jednou jedno velké díky a ať nám to naše blanické slunce svítí dál,“ říká Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.

Hitrádio a Fajn rádio: síla značek v mladších cílovkách

Vedle Blaníku si výborné výsledky udržela i značka Hitrádio, která zůstává nejposlouchanější nadregionální stanicí v měsíčním dosahu. Fajn rádio pak jako jedno z mála vykazuje růst jak v týdenní, tak v měsíční poslechovosti – zejména u mladších posluchačů.

Stabilní výsledky si drží také Rock Rádio, které oslovuje specifickou rockovou cílovku napříč regiony. Rock Rádio si v rámci nového měření udrželo silné postavení zejména v jihočeském a západočeském regionu a dál těží ze svého přímého propojení se životním stylem svých posluchačů.

Český rozhlas navýšil svůj podíl na rozhlasovém trhu na 27,2 procenta. Radiožurnál zůstává jedničkou na trhu v denním poslechu

ČRo Radiožurnál zůstává s výrazným náskokem přes 100 tisíc posluchačů nejposlouchanější stanicí v ČR v denním poslechu (748 tisíc posluchačů denně). V týdenním dosahu oslovuje Radiožurnál 1763 tisíc posluchačů. Publicistická stanice ČRo Plus vykazuje dlouhodobě stabilní denní poslech kolem 150 tisíc (156 tisíc) a týdenní dosah 381 tisíc posluchačů. Bez větších změn se pohybuje poslechovost ČRo Dvojka (317 tisíc denně / 843 tisíc posluchačů týdně).

„Český rozhlas hájí svou pevnou pozici v konkurenci ostatních rádií a zvláště mě těší pokračující posilování dosahu našeho regionálního vysílání, které přináší unikátní obsah obyvatelům ve všech regionech ČR,“ uvedl René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.

U souhrnu regionálních stanic Českého rozhlasu data ukazují posílení denního poslechu na 425 tisíc posluchačů a zejména výrazný nárůst jejich podílu na trhu na 7,8 procenta. Týdenní dosah je 1109 tisíc posluchačů. Nejposlouchanější regionální stanicí zůstává ČRo Brno s téměř 100 tisíci posluchačů denně (98 tisíc).

V datech Radioprojektu došlo ve srovnání s druhým pololetím 2024 k mírnému poklesu denního a týdenního dosahu publik všech celoplošných i nadregionálních stanic na rádiovém trhu.