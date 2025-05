Případ Leny Cohen. Proč (ne)měla vystoupit na ČT24?

Její účast v pořadu Události, komentáře týdne, který ČT24 vysílala v neděli 27. dubna, vyvolala hodně vášní. Jak a proč se do sestavy hostí složené ze dvou novinářů, exministryně a režiséra dostala Lena Cohen, vlastním jménem Alena Větrovcová?

Je známá hlavně na sociální síti X, kde se mimo jiné tituluje jako pseudonovinářka a ekonomka Vysoké školy ekonomické. A kde se vyjadřuje k otázkám antisemitismu či konfliktu mezi Izraelem a Palestinou, ale i ke společenskému a politickému dění.

Její pravicově-konzervativní a proizraelské názory „trigrují“ hlavně levicovou část spektra, se kterou se pouští do silně polarizovaných debat (které sklouzávají až ke kyberšikaně). I proto řadu reakcí vyvolalo například to, když do jejího podcastu Židobraní přišla poslankyně Pirátů Olga Richterová.

Tentokrát to však byla Alena Větrovcová, kdo dostal pozvání, a to od České televize do Událostí, komentářů týdne. „Pořad má specifický formát odlišný od Událostí, komentářů. Nejde o klasickou expertní debatu, ale o diskusní prostor určený pro osobnosti různých profesí, názorových proudů i věkových generací,“ vysvětluje Radek Konečný, tiskový mluvčí ČT, formát, který na ČT24 běží od letošního ledna a už se jím zabývala i Rada ČT.

„Věříme, že do veřejné diskuse patří nejen experti a politici, ale i lidé, kteří dokážou na dění kolem sebe nahlížet z odlišného úhlu – lidsky, osobně, s odstupem,“ dodal vysvětlení, proč v tomto případě vedle novinářů Petry Procházkové a Jiřího Peňáze, bývalé ministryně školství Petry Buzkové a filmového režiséra a producenta Václava Marhoula (jenž zaskočil za herce Hynka Čermáka) usedla mladá „ekonomka“.

Právě tak ji v pozvánce ke sledování pořadu ČT titulovala, ačkoliv byla podle Konečného oslovena jako „zástupkyně mladé generace, která bývá v podobných debatách často méně zastoupena. Je aktivní na sociálních sítích, vyjadřuje se k veřejnému dění a přináší svěží a často neotřelé pohledy.“

Z reakcí na oznámení její účasti výrazně vybočila hlavně ta od zástupce šéfredaktora ekonomického titulu E15 Jana Novotného.

Čekal jsem trpělivě na ten okamžik, kdy se Lena Cohen dostane jako pravicová expertka do mainstreamových médií. Už od té doby, kdy se jako naše elévka účastnila vládní cesty do Angoly, aniž bychom o tom věděli. Alena Větrovcová, což je její pravé jméno, je už dnes legenda. pic.twitter.com/2at5KecR6T — Jan Novotny (@JanNovotny) April 27, 2025

„Není snadné kritizovat ČT24 a Jana Součka za to, že se nechali napálit, protože my jsme se nechali také, ale Alena je dnes mnohem známější ‚pseudonovinářka‘ než před dvěma lety, lze o ní zjistit víc informací. A prostě není dobré opakovat ty stejné chyby,“ dodal.

Větrovcová na to reagovala, že v E15 byla na stáži, během které „jsme já i holka, co tam byla se mnou, byly pro redaktory jako kus hadru“ (takovou zkušenost ona kolegyně popřela), že má nahrávku, jak je jí zástupcem šéfredaktora vyhrožováno kvůli článku na Seznam Medium (kde stáž v E15 popsala – text je dnes nedostupný), a že v Angole byla na své náklady.

„Nemyslím si, že někoho poškozuje, že jsem tam udělala rozhovor a zmínila se, že jsem někde na stáži,“ vyjádřila se Alena Větrovcová k vládní cestě v jedné z odpovědí na X.

To, jaké byly okolnosti jejího působení v E15, Jan Novotný nechtěl na dotaz MAM komentovat, jelikož k tomu není oprávněn. Nicméně vysvětlil to, proč se rozhodl na její účast v pořadu poukázat.

„Spouštěčem bylo to, že Česká televize prezentovala paní Větrovcovou jinak, než jaká je realita. Cílem bylo upozornit na to, jak se jmenuje a že není ani ekonomka, ani ekonomická komentátorka, jak bylo prezentováno ještě před vysíláním, ale že má bakalářský titul z VŠE,“ sdělil zástupce šéfredaktora.

Podcenili tedy dramaturgové Událostí, komentářů týdne přípravy při výběru hostí, jak naznačuje Jan Novotný? Podle mluvčího Radka Konečného jsou rešerše vždy jejich nedílnou součástí.

„V případě Aleny Větrovcové bylo od počátku zřejmé, že nevystupuje jako expertka na ekonomiku a ani tak nevystupovala, což je zřejmé už z faktu, že žádné ekonomické téma v tomto vydání ani zařazeno nebylo. V pořadu byla představena – citujme moderátorku – jako: ‚Studentka ekonomie, jejíž komentáře na síti X mají ale podstatně širší záběr. V podstatě pravidelně a bez okolků hodnotí, jak si stojí svět‘,“ sdělil pro MAM.

Nicméně jmenovka v titulku ji přesto uváděla jako ekonomickou komentátorku. „Jmenovka byla koncipována s ohledem na to, že ekonomii studuje a v tomto oboru i pracuje, má svůj podcast a nejen ekonomická témata glosuje. Nicméně pozvána byla jako představitelka mladé generace s veřejnými občanskými postoji,“ dodal Konečný s tím, že účast Aleny Větrovcové přinesla to, co Česká televize očekávala.