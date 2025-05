Nova si v dubnu udržela pozici nejsledovanější televizní skupiny. Ovládla nejen prime time

Skupina Nova v dubnu dosáhla v hlavním vysílacím čase podílu na sledovanosti 38 procent v cílové skupině 15–54. Potvrdila tak pozici nejsledovanější televizní skupiny ve všech hlavních cílových skupinách, a to v prime time i celém dni.

TV Nova měla dvojnásobný share oproti konkurenční TV Prima. Televizní noviny zůstaly nejsledovanější zpravodajskou relací a tematické stanice Nova Group meziročně posílily o 8 procent.

V hlavním vysílacím čase (prime time) dosáhla Nova podílu na sledovanosti 37,82 procenta v CS 15–54. I v dubnu nejsledovanější stanicí trhu – a to ve všech hlavních cílových skupinách (15–54, 15+, 4+, 18–69), jak v prime time, tak all day.

Z dat ATO – Nielsen dále vyplývá, že TV Nova dosáhla dvojnásobného podílu oproti hlavní stanici konkurenční skupiny Prima, a to jak v prime time (23,4 % vs. 11,2 %), tak v celodenním vysílání (20,2 % vs. 10,1 %). Tematické stanice Nova Group zaznamenaly meziroční růst o 8 procent v prime time, přičemž výrazně rostla Nova Lady (+70 % v prime time, +80 % all day).

Divácký zájem se nadále soustřeďuje na Televizní noviny, které byly i v dubnu nejsledovanější hlavní zpravodajskou relací trhu. Úspěšné byly i krimi formáty jako Vraždy v kraji nebo Specialisté, které pravidelně sleduje přes 1 milion diváků CS (4+). Celkově stanice skupiny Nova oslovily v průměru 3,66 milionu diváků denně CS (4+).