Je The Last of Us úspěšné i bez Pedro Pascala? HBO zveřejnilo čísla sledovanosti

Kabelová stanice HBO po odvysílání závěrečné sedmé epizody seriálového The Last of Us zveřejnila statistiku sledovanosti pro druhou sérii. Můžeme z ní vyčíst víc, než by se mohlo zdát.

Od oznámení druhé série seriálu The Last of Us bylo jasné, že pakliže se budou tvůrci opět věrně držet předlohy, vyvolá seriál u fanoušků značnou kontroverzi. Už samotná hra The Last of Us Part II byla totiž do určité míry kontroverzní některými dějovými zvraty, a především obrovitánskou a komplexní vizí, s jakou se tvůrci do vyprávění další části příběhu Joela a Ellie vydali. Každopádně další řádky se bez těch spoilerů už neobejdou, pokud jste tedy zatím seriál neviděli, čtěte dál na vlastní nebezpečí.

Abby (Kaitlyn Dever) Ellie (Bella Ramsey)

© HBO

Ve druhé sérii se totiž představí postava Abby (Kaitlyn Dever), která se vydá mstít Joelovi (Pedro Pascal) za něco, co v minulosti provedl. Joel tak poměrně zkraje zemře a zbytek už se točí okolo Ellie a několika nových postav, které se na oplátku vydávají po stopách Abby, aby pomstili Joelovu násilnou smrt. Jenže Joel byl považován za hlavní postavu, logicky se tak dal očekávat odliv některých diváků, kteří seriál sledovali do velké míry právě kvůli němu. Otázkou bylo, jak velký tento propad ve sledovanosti může být. Nyní známe odpověď.

Finále druhé řady sledovalo napříč všemi platformami 3,7 milionu lidí v USA. To je výrazně méně než 5,3 milionu lidí, kteří si naladili první epizodu druhé série. HBO očekává, že sledovanost po svátečním víkendu ještě poroste, momentálně lze však pozorovat jednoznačný propad. Seriál jako takový přesto diváky stále nabírá. Výše zmíněná čísla jsou měřena během premiéry. V průměru si totiž nakonec každou epizodu pustilo až 37 milionů lidí po celém světě. První díl první série měl pro kontext po 90 dnech sledovanost 32 milionů, což pokořilo na HBO rekord.

Další rekord pak drží finále první série, které přilákalo v premiéře 8,2 milionu diváků. Jak už zaznělo, čísla druhé série jistě ještě porostou, momentálně se ale děje to, s čím nejspíš všichni počítali. Diváci kritizují odchod Pedro Pascala, obsazení Belly Ramsey i místy zkratkovité vyprávění, se kterým se potýkala v minulosti už například i poslední série Hry o trůny. Zatímco kritici jsou u druhé série stále nadšení, divácké přijetí jednoznačně oproti první řadě kleslo. Otázkou pak je, jak s tímto vším zamíchá připravovaná třetí série.

Ta dorazí nejdříve v dubnu roku 2027 (natáčení ještě nezapočalo) a bude se už – stejně jako druhá polovina druhé hry – soustředit výhradně na postavu Abby a její perspektivu na události v Seattlu od prvního až do třetího dne. V příběhu se taky setkáme s pár novými postavami, jež opět mají potenciál vyvolat další vlnu nevole z řad diváků. Ačkoliv by tak HBO jistě raději vidělo čísla růst, je dost možné, že sledovanost seriálu odsud dál už bude pouze klesat.

© HBO