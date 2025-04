Pokračování Vyšehradu se v českých kinech propadá

Nástup letního počasí v kombinaci s nikterak oslnivými recenzemi zastavil slibně rozjetou českou komedii z fotbalového prostředí.

Zatímco první víkend v kinech se Vyšehradu Dvje až nečekaně dobře dařilo, když takřka zbořil dosavadní rekordy v návštěvnosti (konkrétně na něj vyrazilo 197 tisíc lidí, za prodloužený víkend to bylo dokonce 220 tisíc), o druhém přišel očekávaný pád. Ten byl ale nakonec mezi víkendy ještě o něco větší, než co bývá obvyklé, a celkově se komedie s Jakubem Štáfkem propadla o 68 procent. A to už pro Laviho a spol. opravdu nevěstí nic dobrého.

Vyšehrad Dvje tak sice stále porazil současnou konkurenci, včetně hitu letošního jara Minecraftu (celosvětově už má na kontě 815 milionů dolarů), šance, že by se však mohlo pokračování dočkat vyšší nebo alespoň podobné návštěvnosti jako jednička (692 tisíc lidí), nyní razantně klesly.

Důvodů pro to může být více, včetně příchodu teplého počasí. Tím hlavním ale nejspíš budou ohlasy a recenze, které jsou v případě pokračování o dost slabší (na ČSFD má koneckonců titul v době psaní 54 %, zatímco první film si diváci oblíbili na 68 %).

Každopádně snímek přidal o druhém víkendu 61 tisíc diváků a má tak nyní celkově už přes 300 tisíc. Jestli se bude hovořit o úspěchu, nebo ne, zjistíme ale nejspíš až s dalšími víkendy. Hranice půlmilionové návštěvnosti je totiž v dohledu, a byť se tento týden objeví nová konkurence v podobě marvelovky Thunderbolts a od půlky května pak začnou chodit další lákavé blockbustery jako nový Nezvratný osud nebo Mission: Impossible – Poslední zúčtování, Laviho šílené kousky by mohly přece jen tohle všechno i díky letním kinům ustát a tvůrcům do kasičky ještě něco málo přihrát.

Zbytek nijak závratné víkendové návštěvnosti v českých kinech už tedy vezmeme jen ve stručnosti. Na druhém místě se umístil Minecraft film, který přidal ze 152 kin dalších 51 tisíc diváků. Návštěvnost herního fenoménu tak mezivíkendově klesla jen o 58 procent, což je po měsíci v kinech velice slušný výkon.

Na třetím místě se pak umístil záznam koncertu Pink Floyd: Živě v Pompejích, na čtvrtém místě skončila hororová (a opět herní) novinka Until Dawn a pátá příčka patří prvnímu letošnímu kandidátovi na Oscara snímku Hříšníci. Ti sice v českých kinech mají parádní pokles jen o 11 procent, jenže se to zároveň pojí s faktem, že na ně o prvním víkendu dorazilo pouhých pět tisíc diváků. Ve zbytku světa je na tom film režiséra Ryana Cooglera podstatně líp, o tom ale zase jindy.

