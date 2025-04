Online reklama se za rok 2024 vyšplhala na 64 miliard korun, narostla o 4,5 miliardy

Meziroční nárůst o 7,5 procenta si v Česku připsala v roce 2024 online reklama. Nejvíce k tomuto výsledku přispěla display reklama a programatický nákup display reklamy. SPIR očekává i letos významný růst.

Zadavatelé v roce 2024 investovali do internetové reklamy rekordních 64 miliard korun v kombinaci ceníkových a čistých cen. Jde o historicky nejvyšší částku, která znamená meziroční nárůst o 7,5 procenta a potvrzuje dlouhodobý růstový trend v online inzerci.



„Stabilní růst investic do online reklamy je pozitivní zprávou pro celý digitální ekosystém. Díky kvalitnímu obsahu a efektivním obchodním modelům se daří udržet důvěru zadavatelů v online jako nejdůležitější mediatyp,“ říká Michal Hanák, předseda předsednictva SPIR.



Pro rok 2025 se očekává podobné tempo, odhadovaný růst o 6,7 procenta by mohl přinést celkové investice ve výši 68,3 miliardy korun. Účastníci výzkumu však tradičně volí spíše opatrné prognózy.

Největší část investic směřovala i v roce 2024 do celoplošné (display) reklamy, která dosáhla objemu 46,2 miliardy korun v kombinovaných cenách. Tento formát zahrnuje jak reklamu v obsahových sítích (např. Seznam Sklik, Google Ads nebo Facebook), tak RTB a nativní formáty.

Na druhém místě zůstává reklama ve vyhledávání s celkovými investicemi 16,5 miliardy korun v reálných cenách. Katalogové zápisy a řádková inzerce přinesly médiím tržby 1,2 miliardy korun v ceníkových cenách.

Display reklama meziročně vzrostla o 9,5 korun, vyhledávání si polepšilo o 3 procenta. Naproti tomu katalogy a řádková inzerce zaznamenaly dvouprocentní pokles. Celkový růst internetové reklamy v roce 2024 tak činil 7,5 procenta.

Výzkum proběhl v lednu a únoru 2025 za účasti internetových médií, reklamních sítí, digitálních a specializovaných agentur i přímých zadavatelů.

Metodika a další podrobnosti jsou k dispozici na www.inzertnivykony.cz