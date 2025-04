Čeká předalekou galaxii renesance? Star Wars Celebration v Tokiu zanechala silný dojem

Oznámení nových projektů doprovodila úspěšná akce pro fanoušky i premiéra nejchválenějšího hraného projektu v rámci celé franšízy.

Je to už týden, co byla v Tokiu zahájena víkendová událost Star Wars Celebration 2025, na které šéfka Lucasfilmu společně s několika dalšími tvůrci během úvodního ceremoniálu oznámila, co na fanoušky a fanynky čeká v příštích několika letech.

Tím největším odhalením byl snímek režiséra Shawna Levyho (Deadpool & Wolverine) pojmenovaný Star Wars: Starfighter, jenž se začne natáčet už letos na podzim a dorazí do kin v roce 2027. V tuto chvíli se o něm ví jen to, že se bude odehrávat pár let po konci Star Wars: Vzestup Skywalkera, nebude však na nic navazovat, tudíž se bude jednat o samostatný příběh a hlavní roli v něm ztvární hvězdný Ryan Gosling.

Insideři pak v posledních dnech ještě vyhrabali informace, že se má děj točit okolo malého chlapce a jeho strýce (Gosling), kteří jsou na útěku před jakýmsi párem záporáků. A že spousta známých herců a hereček už odmítla nabídky na účast v tomto snímku, domněle možná proto, čím si prošla řada jejich kolegů a kolegyň v minulosti.

Historie toxického fanouškovství ve spojení se Star Wars je bohužel poměrně rozsáhlá, takové chování ale naštěstí nebylo v Tokiu přímo na místě, kde se letošní Celebration konaly, nikde k nalezení. Co jsem naopak viděl byly tisíce lidí, kteří s nadšením vítali návraty Haydena Christensena (Anakin Skywalker), Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Davea Filoniho (kreativní šéf Lucasfilmu a režisér seriálové Ahsoky), Jona Favreau (režisér a scenárista Mandaloriana a i jeho chystaného filmového pokračování) nebo třeba Mannyho Jacinta (Stranger ze seriálu Akolytka).

A byla to právě ta univerzální láska ke Star Wars jako takovým – příběhům z každé éry, ať už je to původní nedostižná trilogie, prequely nebo dokonce i sequelová trilogie od Disney, případně k tvůrcům z trikové společnosti Industrial Light & Magic (ILM), kteří vážili tu daleko cestu do Tokia, aby povyprávěli, jak vlastně všechno to kouzlo v pozadí v průběhu let vznikalo, ale i vzájemný respekt mezi fanoušky a fanynkami všech věků či národností, vstřícnost, společné cosplay shows, pózování na fotky, mávání světelnými meči, fronty na podpisy knih, komiksů, fotek nebo merche atd. – která tento víkend potvrdila, že Star Wars fenomén stále žije a je na tom možná líp než kdy dřív.

Ostatně jen co událost skončila, dočkala se premiéry druhá řada oceňovaného seriálu Andor. Projekt od scenáristy a režiséra Tonyho Gilroye právem sbíral nadšené ovace už po své první řadě, druhá se ale díky hodnocení na Rotten Tomatoes stala nejchválenějším hraným projektem v rámci celé franšízy.

Mimo kritiků pak stejné nadšení sdílí i diváci (ostatně nebyla náhoda, že se na Star Wars Celebration objevilo na panelu věnovaném Andorovi několik desítek fandů a fanynek ve vězeňském mundůru evokujícím ikonický útěk z vězení), což by se tentokrát snad mělo i projevit na sledovanosti seriálu na Disney+.

Tím to ale nekončí. Další série se v příštím roce totiž dočká i Ahsoka, což pro změnu nabídne možnost rozšířit více mystickou stránku Star Wars a umožní taky návrat Christensena v roli Darth Vadera.

Milovníci anime zase dostanou ještě letos třetí řadu antologického seriálu Star Wars: Visions, jenž se dočkal takové obliby, že brzy dostane samostatný spin-off věnující se plně jednomu z příběhů. A že animovaný formát mezi diváky frčí potvrdilo potom taky oznámení projektu Maul: Shadow Lord, jenž oživí legendárního Darth Maula (Sam Witwer) a zavede nás s ním do jeho gangsterského období na planetě Coruscant. Pro ty, kterým chybí styl animovaných Klonových válek bude tohle ideální náplast.

Aby toho nebylo málo, tento víkend navíc Disney vrací do vybraných kin Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů k příležitosti 20. výročí od premiéry. A už teď to vypadá, že snímek trhne v Americe kolem 20 milionů dolarů, což by mu mohlo stačit na druhé místo v žebříčku novinek. To je více než solidní výhled na dvacet let starý snímek.

Když se potom podíváme více do budoucna, čekají vlastně Star Wars velké věci. Nová trilogie Simona Kinberga (scenárista X-Menů), filmy režiséra Jamese Mangolda (Logan) nebo Taiky Waititiho (Thor: Ragnarok). Čerstvě se pak dokonce na serveru Variety objevila zpráva, že nový seriál zasazený do období Knights of the Old Republic, velice oblíbené videoherní série odehrávající se stovky let před událostmi prequelů, chystá nyní jeden ze scenáristů seriálu Ztraceni Carlton Cuse.

Jinými slovy Star Wars jsou navzdory všem problémům a kontroverzím z posledních let stále plné života, a byť už možná Kathleen Kennedy nebude Lucasfilmu šéfovat příliš dlouho, lidé jako Dave Filoni, kteří doslova studovali pod Georgem Lucasem, tam stále jsou připraveni celou franšízu navigovat vším, co ji v nadcházejících letech čeká. A upřímně si lze jen těžko představit někoho povolanějšího.