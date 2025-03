Škoda Auto oslaví v pořadu Máme rádi Česko 130. narozeniny s ambasadory značky

Společnost Škoda Auto letos slaví 130 let od svého založení. Významné jubileum aktuálně připomene také speciální díl pořadu Máme rádi Česko, jehož premiéru odvysílá televize Prima v pátek 28. března.

Ve dvou soutěžních týmech, které mezi sebou prověří své znalosti, mimo jiné týkající se rovněž největší české automobilky, se představí i čtyři ambasadoři značky. Partnerské plnění zajistila contentová agentura Fuse ze skupiny Omnicom Media Group.

Významné výročí si jedna z nejstarších světových automobilek připomene v průběhu celého roku různými aktivitami, mimo jiné třeba speciální výstavou v Muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi nebo aktuálním tematickým dílem pořadu Máme rádi Česko.

„Tradice dlouhá již 130 let je bezpochyby pro každou značku potvrzením úspěšné cesty, zároveň je to však i velký závazek nepolevit a dál v ní pokračovat. Jsme hrdí na to, že jsme zde pro naše zákazníky a příznivce již 130 let a jsme, pokorně věřím, nedílnou součástí české historie i budoucnosti. Letošní jubileum proto chceme s našimi příznivci různými formami oslavit. K tomu bezesporu patří také divácky úspěšná televizní zábava, jejíž garancí je právě oblíbené soutěžní klání,“ říká Libor Šedivák, vedoucí marketingu Škoda Auto pro český trh.

V aktuální epizodě pořadu Máme rádi Česko věnované značce Škoda bude mít kapitán Jakub Prachař po svém boku její ambasadory – herce Pavla Lišku a moderátorku Anetu Kostku, které doplní herec Jan Révai.

V soutěžním týmu kapitána Vojty Kotka se proti nim postaví další dva ambasadoři značky – paralympionik Jiří Ježek a herec a moderátor Johan Mádr, kterým bude sekundovat herečka Monika Timková.

© FTV Prima

„I tento tematický díl Máme rádi Česko bude takový, jak jej jeho diváci dobře znají. Plný zábavy, vtipných i záludných otázek a hádání. Okořeněn bude samozřejmě mnoha zajímavými informacemi, výjimečně tentokrát o značce, která je nedílnou součástí historie naší země. A právem tak do našeho pořadu i patří. Prostřednictvím této speciální epizody jsme se rádi k oslavám jejího jubilea připojili,“ uvádí Harut Djalavian z Media Clubu, který obchodně zastupuje skupinu Prima.

K podpoře partnerského spojení společnosti Škoda Auto s divácky oblíbeným pořadem využila agentura Fuse mix několika forem plnění.

„Vedle tematicky zaměřených soutěžních otázek, které jsou spojené s automobilkou, vysílání doplňují také sponzorské vzkazy, injektáž, nebo soutěže o vstupy do Škoda Muzea i poukázky do e-shopu značky. V rámci online jsme navíc ještě přidali HBBTV,“ doplňuje Martina Maňhalová z Fuse.

Premiérový díl pořadu Máme rádi Česko partnersky zastřešený značkou Škoda odvysílá skupina Prima na svém hlavním kanále v pátek, 28. března 2025 ve 20:15.