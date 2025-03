Režisér akčního filmu s Keanu Reevesem obral Netflix o miliony. Teď míří za mříže

Netflix má tendenci vynakládat spoustu peněz na různé projekty, většinou za ně ale čeká alespoň hotový produkt. Jenže přesně to mu režisér 47 Roninů s Keanu Reevesem Carl Rinsch nedodal, a tak nyní čelí obvinění z krádeže.

Rinsch byl pár dní zpátky zatčen a obviněn z podvodu a praní špinavých peněz za to, že údajně utratil téměř 11 milionů dolarů určených na televizní projekt za kryptoměny a luxusní automobily a další osobní nákupy, uvedla okresní prokuratura pro jižní okres New York.

Ačkoliv režisér a scenárista už pár let nic kloudného nevyprodukoval, jestli tedy vůbec někdy něco kloudného vyprodukoval (jeho jediný celovečerní film se nesetkal s dobrými ohlasy), Netflix jej přesto po aukční bitvě s ostatními studii jako Amazon nebo HBO najal na produkci a režii ambiciózního sci-fi seriálu Conquest v hodnotě 55 milionů dolarů. Záhy na to se ale začaly objevovat první varovné signály.

Rinsch totiž například začal svým kolegům posílat e-maily s konspiračními teoriemi týkajícími se covidu, v jednom pak dokonce měl tvrdit, že nyní dokáže předpovídat bouřky i konkrétní údery hromů. Zhruba v této době taky začal ve velkém utrácet peníze získané na produkci.

Kupoval si drahá auta, investoval do pochybných kryptoměn, pořizoval si luxusní matrace, oblečení nebo hodinky. Rovněž si měl zaplatit mimořádně vyhledávané právnické zastoupení, které mu mělo pomoci s jeho rozvodovým řízením v té době.

Produkce na projektu přesto začala podle plánu, rychle se ovšem ukázalo, že producentovo chování zjevně není zcela v pořádku. Ve vzteku rozbíjel zdi, užíval drogy a nahlas například rozebíral, jak jeho bývalá manželka plánuje jeho vraždu. V tu dobu taky požádal Netflix o další peníze – a co je k nevíře – streamovací platforma mu je opravdu poslala na konto. Ihned je všechny investoval do další kryptoměny.

Co je ještě pozoruhodnější, Rinsch se následně pokusil soudit s Netflixem o to, že mu dokonce další peníze ještě dluží. A samozřejmě použil peníze Netflixu, aby tuto svou žalobu zafinancoval. Krátce poté streamovací služba konečně celý projekt zařízla.

Je vlastně otázkou, jak se vůbec tomuto tvůrci povedlo Netflix přesvědčit, aby mu s projektem věřil a dal mu na něj požadované peníze. 47 Roninů nejenže narazilo u kritiků i diváků, navíc byl snímek podobná produkční katastrofa jako Conquest. Rinsch přesáhl požadovaný rozpočet, snímek musel být významně přetáčen a režisérovo chování přispělo k tomu, že mu byl zakázán vstup do střižny a snímek za něj v postprodukci dokončil někdo jiný.

Keanu Reeves, 47 Róninů

© Universal Pictures

Nepoučitelný Netflix

Na druhou stranu to ale nabízí menší vhled do (ne)fungování současného streamovacího modelu, viz čerstvý propadák Netflixu Pasáž. Tu bratři Russoové (Avengers: Endgame) pořídili za 320 milionů dolarů, čímž se stala nejdražším filmem, jaký kdy streamovací platforma uvedla, jenom aby film sklidil tragické recenze a sledovaností se nezapsal ani do top 5.

Zatímco Pasáž má za první víkend údajně 25,2 milionu zhlédnutí, největší hit Netflixu Red Notice zvládl udělat trojnásobek (75,6 milionů). A například několikanásobně levnější akční thriller Rebel Ridge udělal 31,2 milionů.