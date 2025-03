Hollywoodští producenti mají jasno. Dalšího Bonda by měl natočit tento oscarový režisér

Poté, co Amazon vykoupil bondovské producenty Barbaru Broccoli a Michaela G. Wilsona za zhruba 1 miliardu dolarů, si nyní mnozí kladou otázku, co bude s legendárním agentem s povolením zabíjet dál. Hollywoodští producenti jsou přesvědčeni, že existuje jen jedna cesta.

Server The Wrap hovořil s několika předními producenty o nedávné akvizici práv na Jamese Bonda společností Amazon. Všichni se pak mají víceméně shodovat na tom, že jediným možným krokem vpřed tak, aby byla franšíza brána stále vážně, je najmout k ní oscarového režiséra Christophera Nolana (Tenet, Oppenheimer).

„Pokud chce Amazon zachovat dědictví, měl by udělat vše pro to, aby získal Chrise Nolana, a čekat na něj tak dlouho, jak bude potřeba,“ uvedl jeden nejmenovaný producent. Jiný zdroj serveru pak tvrdí, že společnost už nejspíš Nolana dokonce i kontaktovala a nabídla mu setkání, na kterém by se budoucnost série mohla probírat.

Nolan sám se v minulosti netajil touhou jednoho dne bondovku natočit. V minulosti se měl podle všeho dokonce bavit s bývalými producenty Broccoli a Wilsonem o možnosti, že by další snímek natočil právě on. Jednání se ale údajně rozpadla na tom, že mu nechtěli svěřit právo rozhodovat o finálním střihu, tedy konečné podobě snímku. Broccoli s Wilsonem byli pověstní tím, jak pevně dlouhé roky kontrolovali celou franšízu.

Což byl nakonec i důvod, proč se jejich kreativní partnerství s Amazonem ani jedné straně příliš nezamlouvalo. Zatímco společnost se streamovací službou Prime Video jistě lobovala za všelijaké spin-offy, seriály a další „bondovský content“, producenti jednou prohlásili, že lidé z Amazonu jsou „pitomci“.

Zdroj: The Wrap

Každopádně Nolan toužil natočit bondovky hned dvě, a to ze 60. let minulého století – pakliže by tedy opravdu Amazon slavného režiséra ukecal (a za moment si povíme, jaká je to pravděpodobnost), máme celkem dobrou představu o tom, jak by to mohlo vypadat.

Teď už ale k samotným šancím, že se něco takového uskuteční. Ty totiž nejsou momentálně kdovíjak vysoké. Zatímco Nolan si v těchto dnech může točit libovolný námět za libovolné peníze pro libovolné studio s libovolnými herci, Amazon nemá kromě neomezeného rozpočtu příliš co nabídnout.

Nolan je velkým zastáncem kin, přes to by jistě nejel vlak. Také by chtěl mít co nejdelší exkluzivní okno a zcela jistě vyhrazený prémiový slot v IMAX kinech. A i v případě, že by mu to všechno Amazon dokázal sehnat, pořád je tu jednoduše fakt, že Nolan celý streamovací model odmítá, a proto si spousta lidí nedovede představit, že by někdy s nějakou spolupracoval.

Posledním důvodem, proč nejspíš Nolanův Bond nedopadne, je pak jeho historie s jinou známou figurou popkultury. Jeho batmanovská trilogie byla totiž uzavřená a režisér následně zuby nehty bránil studiu, aby na ni jakkoli navazovalo. Amazon ale bude chtít Bonda těžit roky a roky, a dělat další reboot po dvou filmech může představovat překážku, přes kterou se jednoduše ani jedna strana nepřenese.

Přestože tedy mají hollywoodští producenti pro Amazon jasnou radu, nakonec se mnohem pravděpodobněji jeví jiný scénář. Takový, se kterým koneckonců přišel samotný majitel Amazonu Jeff Bezos. Ten totiž po oznámení, že společnost kupuje práva k bondovské franšíze, šel na sociální síť X (dříve Twitter), kde se zeptal fanoušků a fanynek, koho by si přáli vidět v roli agenta 007. Jejich odpověď? Henry Cavill.

Who’d you pick as the next Bond? pic.twitter.com/u7nBaRROlf — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2025

Britský herec a bývalý představitel Supermana i zaklínače Geralta je tak za této situace opět favoritem, a pokud by na rozdíl od Nolana na nabídku (která v tuto chvíli samozřejmě není oficiální) kývnul, byla by to pro Amazon výhra alespoň na jedné frontě.

Sice to nevyřeší problém, že mnozí budou považovat takový film za dojení značky podobně jako to berou nyní u seriálového Pána prstenů, zájem by ale snímek s Cavillem jistě vyvolal enormní. A to je nejspíš to jediné, co si Amazon zvládne za své peníze koupit.