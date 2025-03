Film Ta druhá představuje trailer a spouští kampaň. Je věnován skleněným dětem

Dokumentární film Ta druhá režisérky Marie-Magdaleny Kochové přináší intimní vhled do života tzv. skleněných dětí, sourozenců dětí se speciálními potřebami. Snímek doprovází impactová kampaň Jsme ti druzí, která si stejně jako film klade za cíl dát hlas skleněným dětem.

Jaké to je vyrůstat ve stínu sourozence, který potřebuje nepřetržitou péči?

Film vypráví příběh osmnáctileté Johany, která pomáhá s každodenní péčí o mladší sestru s hendikepem. Jako první český film a současně první dokument získal místo v prestižní přehlídce Tady Vary a nyní míří do kin. Premiéra proběhne 20. března 2025 v rámci festivalu Jeden svět.

„Johanin příběh je také mým příběhem a příběhem milionů dalších lidí po celém světě žijících v podobné situaci. I já jsem sestrou holčičky s postižením. Vyrůstala jsem po jejím boku v milující rodině a vím, že situace nebyla jednoduchá pro nikoho. Vím, že všichni dělali to nejlepší, co mohli. Vím ale také, jaké to je toužit po pozornosti přetížených rodičů a přitom chápat, že ji moje sestra potřebuje mnohem, mnohem víc,“ říká režisérka Marie-Magdalena Kochová.

Impactová kampaň Jsme ti druzí

S uvedením filmu startuje impactová kampaň Jsme ti druzí, která si klade za cíl otevřít veřejnou debatu o skleněných dětech. Ve spolupráci s odborníky a filmovými tvůrci vznikne série video rozhovorů, které budou zveřejňovány na sociálních sítích.

Cílem kampaně je dát hlas těm, kteří byli dosud pro společnost neviditelní, a vytvořit prostor pro sdílení jejich zkušeností. V druhém plánu tvůrci filmu chtějí oslovit i jejich rodiče a spolužáky, a nakonec širokou veřejnost.

První fáze kampaně, nazvaná Spotlight, odstartuje 5. března. Do kampaně se zapojilo také několik známých osobností a influencerů, mezi nimi například modelka a spoluzakladatelka nadačního fondu AutTalk, Kateřina Sokolová. Odborný pohled na problematiku poskytne terapeutka a speciální pedagožka Lenka Bittmannová z organizace Nautis. Impactovou kampaň je možné realizovat díky podpoře fondu Abakus.

Skleněné děti, tedy sourozenci osob se zdravotním znevýhodněním, čelí od dětství velké odpovědnosti a emoční zátěži. Nový výzkum, iniciovaný tvůrci filmu a realizovaný pod záštitou Katedry sociologie FF UK a organizace Nautis, se zaměřil na odpovědi více než čtyř set respondentů a přinesl znepokojivá data.

Sedm z deseti sourozenců osob s postižením, kteří se zúčastnili studie, uvádí, že pociťují nadměrnou odpovědnost za svého bratra nebo sestru. Třetina respondentů trpí depresemi a 60 procent zažívá pravidelné úzkosti. Téměř čtvrtina účastníků výzkumu pak dokonce přiznala sebevražedné myšlenky.

Pro srovnání, podle Národního ústavu pro duševní zdraví se deprese vyskytují u desetiny běžné populace a úzkosti se týkají 20 procent populace. Dokument Ta druhá a impactová kampaň, která ho doprovází, přinášejí nejen příběhy konkrétních skleněných dětí, ale také otevírají veřejnou diskuzi o tom, jak můžeme těmto sourozencům pomoci.

Dokument oceněný na prestižních festivalech

Citlivý snímek Ta druhá sleduje osmnáctiletou Johanu, která se ve svém maturitním ročníku snaží balancovat mezi rodinnými povinnostmi a vlastní touhou po nezávislosti.

Po úspěšném uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary byl promítán na největším asijském festivalu v jihokorejském Busanu a nejstarším festivalu dokumentárního filmu DOK Leipzig, kde získal cenu MDR za výjimečný východoevropský dokument. Kritici oceňují jeho intimní vyprávění, autentickou observační metodu a hluboký vhled do dosud opomíjeného tématu.

Film Ta druhá vznikl v produkci společnosti m3 films (Vít Poláček, Petr Kubica, Aleš Hudský) a Barbory Drtílkové ve spolupráci s Guča Films, Českou televizí a FAMU.

Vznik filmu podpořily Státní fond kinematografie, Nadační fond Abakus, Audiovizuálny fond a Moravskoslezský kraj. Film vstoupí do kin 20. března 2025 pod hlavičkou Artcam Films.

O filmu

Původní název: Ta druhá

Rok výroby: 2024

Režie: Marie-Magdalena Kochová

Země: Česká republika, Slovenská republika

Scénář: Marie-Magdalena Kochová

Zvuk: Alexandra Strapková

Produkce: Vít Poláček

Koprodukce: Guča films, Česká televize – kreativní producentka Veronika Slámová, FAMU

Jazyk: česky s volitelnými anglickými titulky

Kamera: Ludvík Otevřel, Kristina Kůlová, Marie-Magdalena Kochová

Nosiče: DCP, MP4

Střih: Simona Donovalová

Přístupnost: přístupný

Hudba: Jonatan Pastirčák

Stopáž: 87 min

Žánr: dokument

Premiéra: 20. března 2025