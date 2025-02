Spuštění společné služby O2 a Novy je na spadnutí. O co půjde?

Už příští týden představí dvě společnosti z portfolia skupiny PPF společnou službu, která podle všeho ponese název Oneplay. Co přinese? Operátor O2 s televizí Nova slibují cestu do vyšších pater zábavy. Spuštění by pak měla doprovázet i rozsáhlá kampaň.

O společném projektu v rámci PPF se už nějakou dobu mluví. Jak koncem října loňského roku informoval Mediář, Nova si zaregistrovala internetovou doménu oneplay.cz a u Úřadu průmyslového vlastnictví pak i ochranou známku na název a logo.

Toto logo si TV Nova nechala na konci října registrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Z roviny spekulací, které živí hrobové mlčení všech zainteresovaných stran, projekt vystoupí v úterý 25. února. TV Nova a O2 už společně zvou na „akci roku“, jak zní podtitul eventu, kde by měly být představeny detaily nové služby. Ta by mohla přinést streamování lineárních televizních kanálů Novy a O2 TV sport do mobilů.

„Jediné, co můžeme v tuto chvíli říct, je to, že zákazníkům přineseme novinku v oblasti zábavy, která bude na českém trhu ojedinělá. Nechte se překvapit,“ sdělila MAM Barbora Dlabáčková, vedoucí komunikace TV Nova, a dodala: „Neustále hledáme nové příležitosti, které by divákům ještě více zlepšily uživatelský zážitek a přinesly nové možnosti a výhody.“

V současnosti má televizní skupina Nova dvě mobilní aplikace – placené Voyo, kde lze lineární kanály sledovat, a zpravodajskou aplikaci TN.cz. O2 pak nabízí digitální televizi O2 TV, kde nejmenší balíček přináší 75 kanálů různých vysílatelů.

Start Oneplay podle informací MAM doprovodí i kampaň, jež vznikla v kreativní agentuře VML. Mezi tvářemi, které budou službu propagovat, by se měl objevit například bývalý fotbalový brankář Petr Čech, který je dlouhodobě ambasadorem O2 TV a jejích sportovních kanálů.