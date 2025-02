OMD mění strategické směřování a identitu, změna se dotkne i české pobočky

Mediální agentura OMD představila nový slogan i vizuální identitu. Nová strategie nese název „Tvoříme budoucnost“.

Agentura OMD Worldwide, součást Omnicom Media Group, představila nové strategické směřování „We Create What’s Next“ (Tvoříme budoucnost). Definuje ji jako „mediálního partnera s vizí, odbornými znalostmi a technologiemi“. Značkám má pomoct dosahovat vyšších prodejů a růstu podílu na trhu v dynamicky se měnícím podnikatelském a spotřebitelském prostředí. Nové směřování doprovází i změna vizuální identity.

Nový vizuální směr značky vznikl ve spolupráci s platformou Canva. Jejím ústředním prvkem je modernizace červeného loga OMD, které doprovází slogan „We Create What’s Next“. Má zdůraznit schopnost agentury využívat změny v tom, jak spotřebitelé objevují, komunikují, nakupují a vytvářejí si vztah ke značkám v době, kdy retailová média, připojená TV (CTV), ekosystémy tvůrců a influencerů či nové technologie, jako jsou generativní AI vyhledávání, nabývají na významu.

Reklama

„We Create What’s Next vysílá jasný signál našim týmům, klientům i celému trhu: OMD navazuje na svou globální vedoucí pozici a inovativní dědictví, aby redefinovala způsoby, jak a kde mohou značky uspět u spotřebitelů v nadcházející dekádě,“ uvedl CEO OMD Worldwide George Manas. „Jsme pevně přesvědčeni, že toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím hluboké spolupráce a spolutvorby mezi agenturou, klientem a trhem, přičemž každý přináší to nejlepší, co má k dispozici,“ dodal.

Nové strategické směřování představilo vedení ve středu 5. února během celosvětového setkání zaměstnanců, které bylo živě přenášeno 14 tisícům zaměstnancům OMD ve více než 100 zemích. Během akce Manas rovněž vyzdvihl obchodní úspěchy OMD za rok 2024, kdy agentura získala nový byznys v hodnotě 1,8 miliardy dolarů (po odečtení ztrát a včetně prodloužení spolupráce) a rozšířila portfolio klientů o značky Gap Inc., Michelin, AliExpress a Turkish Airlines.

Změna se dotkne i tuzemské pobočky OMD Czech. „Za třináct let v OMD Czech můžu směle říct, že se měníme každý den. Neustále hledáme příležitosti v turbulencích současného světa. S každým, i tím nejmenším jednotlivým, úkolem se snažíme posunout sebe i naše klienty o kousek vpřed. Tyto změny bývají na venek vidět málo. Ale ta dnešní bude, doufáme, vidět trochu víc,“ komentoval „managing director“ OMD Czech Štěpán Kamený.

OMD Czech už na svých sociálních sítích nasadila komunikaci v duchu nové identity. Postupně také nasazuje loga a vizuály do všech výstupů, se kterými se běžně setkávají klienti.

„Strategický přístup se nemění ze dne na den. Vnímám celý rebranding jako vizuální ztělesnění toho, na čem OMD celosvětově, a nás v Česku nevyjímaje, začalo pracovat již zhruba tři roky zpátky. Stavíme především na síle a znalostech našich lidí, jdeme naproti inovacím a využívání technologií. Středobodem našeho snažení vždy byl a bude náš klient a jeho hospodářský výsledek,“ dodal Štěpán Kamenný.