Ewing posiluje mediální nákup a analytiku, koupil většinový podíl v ADvolution

Ewing získal většinový podíl v ADvolution a rozšiřuje své služby o datovou analytiku, což zlepší cílení, reakce na trh a identifikaci insightů pro klientské strategie.

„Chceme, aby strategie a kampaně pro naše klienty měly co největší dopad – aby oslovovaly správné publikum, pracovaly s relevantními daty a přinášely jasné výsledky. Už dva roky po sobě rosteme o více než 25 procent, a pokud chceme tento trend udržet, musíme se soustředit na to nejdůležitější, na naše klienty. Kvalitní doporučení a strategie musí stát na pevných základech, být efektivní a precizně zpracované. ADvolution se stává naší pravou rukou, abychom klientům dodávali ty nejlepší možné výsledky,“ říká Pavlína Rieselová, managing partner Ewingu.

Ewing nyní vlastní 51 procent firmy ADvolution. Matěj Zajíček si ponechává 49procentní podíl a spolu s Pavlínou Rieselovou budou jednatelé. Matěj společně se svým kolegou z ADvolution Michailem Gladyševem se pak zaměří na další rozvoj a integraci služeb do Ewingu.



„Spojení s Ewingem nám od začátku dávalo smysl. Věděli jsme, že můžeme nabídnout naše know-how v nákupu médií a schopnost využívat data tak, aby klientům Ewingu přinášela konkurenční výhodu. Zároveň jsme hledali partnera se silnou klientskou základnou a skvělou pověstí na trhu, který by nám umožnil růst a posouvat naše služby dál,“ komentuje Matěj Zajíček, „co-managing director“ ADvolution.



Obě firmy nyní sdílí nejen kanceláře, ale postupně i klienty a projekty. Díky akvizici se Ewing Group rozrůstá na 75 specialistů z týmů Ewingu, BeefBrothers a ADvolution. ADvolution si zachová svou značku, jeho služby se ale budou postupně zapojovat do nabídky Ewingu, aby klienti získali ještě ucelenější a efektivnější služby pod jednou střechou.