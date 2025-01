Opičák Robbie Williams v kinech nepochodil. Chválený muzikál je prvním letošním propadákem

Nový životopisný snímek Better Man o zpěvákovi Robbiem Williamsovi širší veřejnost do kin nezlákal. Navzdory jeho kvalitám nečinila návštěvnost v Česku ani 10 tisíc a podobný příběh se psal i ve zbytku světa.

Ačkoliv se Better Man těší skvělým ohlasům od kritiků i diváků (88 % pozitivních recenzí s průměrným skóre 7,4 z 10 na Rotten Tomatoes a 88 % na tuzemské ČSFD.cz), biografie o slavném britském zpěvákovi, jehož ovšem ve filmu ztvárňuje digitální opičák, přepočítává po prvním víkendu pouhých 10 milionů dolarů.

V Americe přitom vydělala pouhý milion, což je naprosto tristní výsledek a to zejména, když jej člověk postaví do kontextu s rozpočtem.

Ten totiž u Better Mana činil nějakých 110 milionů dolarů, studio Paramount Pictures pak v Americe za distribuční práva vyplázlo 25 milionů, z čehož mu nyní kouká pěkná ztráta.

Takto extrémní nezájem nejspíš tvůrci ani fanoušci britské hvězdy popmusic z přelomu milénia nečekali, o to víc zamrzí, že se podle všeho jedná o skutečně povedený film, který v rámci žánru bude z dlouhodobého hlediska patřit mezi ty nejunikátnější projekty vůbec.

Kdo tedy zkraje roku láká lidi do kin? V Americe je to jako obvykle navrátivší se Gerard Butler. Pokračování chváleného béčkového akčňáku Dokonalá loupež s názvem Den of Thieves 2: Panthera je pro studio Lionsgate po dlouhé době úspěchem, když jeho snímek stanul na prvním místě žebříčku víkendových tržeb.

Konkrétně činil otvírák 15,5 milionu dolarů, což je ještě o malinko více, než kolik před lety udělala jednička. Kupodivu se na snímek chodilo i v oblasti Los Angeles, kterou stále sužují lesní požáry (10,4 % amerických tržeb).

V tomto případě byl rozpočet snímku jen nějakých 40 milionů a tvůrci i studio tak můžou být v pohodě, jelikož se jejich film nejen zaplatí, ale zároveň i něco málo vydělá.

Na Rotten Tomatoes má sice jen 57 procent pozitivních recenzí s průměrným hodnocením 6,7 z 10, diváci ovšem hlásí 79procentní spokojenost a dávají v průměru známku 4,1 z 5. Gerard Butler tak potvrzuje status akční jistoty z béčkových vod, na kterou si do kina lidé vždycky rádi vyrazí.

Den of Thieves 2: Panthera | zdroj: Lionsgate

Zbytek žebříčku pak tvoří hity posledních týdnů jako Mufasa (celkově už 539 milionů dolarů, což je míň, než Disney chtělo, ale víc, než na kolik to po prvním víkendu vypadalo), třetí Sonic (384 milionů dolarů a brzy nejvýdělečnější díl série), Odvážná Vaina 2 (na dohled jedné miliardy dolarů, konkrétně 989 milionů) a taky výjimečně úspěšný remake klasického hororu Nosferatu od Roberta Eggerse (už 135 milionů celosvětově a hlavně brzy 100 míčů jen ze Spojených států).

Příští týden do kin dorazí další hororový remake, tentokráte Vlčí muž od režiséra Leigha Whannella (Neviditelný). První ohlasy jsou zatím velice pozitivní.

Zdroj: Box Office Moji, Deadline