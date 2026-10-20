Zentiva vybrala v tendru Havas. Agentura převezme média, kreativu i PR

Farmaceutická společnost Zentiva ČR vybrala v tendru agenturu Havas, která postupně převezme kompletní 360° komunikaci jejích značek. První společné aktivity odstartovaly v říjnu, mediální nákup přejde pod agenturu od ledna 2027.
Zentiva ČR si v letošním výběrovém řízení na dodavatele komunikačních služeb vybrala agenturu Havas. Spolupráce zahrnuje strategické plánování, kreativní koncepty, public relations, digitální komunikaci i nákup a plánování médií. Podle společnosti rozhodla o výsledku tendru především komplexnost nabídky, koncepční přístup, úroveň plánování a kvalita poskytovaných služeb. Partnerství se zatím soustředí na český trh, do budoucna však počítá také s možným přesahem na další evropské trhy.
Významnou roli při výběru hrály také zkušenosti Havasu ve farmacii a zdravotnictví. Agentura se v této oblasti opírá o mezinárodní síť Havas Health, v níž dlouhodobě působí také pražský specializovaný tým. „V Havasu jsme našli partnera, který nám dokáže nabídnout nejen nákladově vysoce efektivní mediální nákup, ale i špičkový strategický vhled. Oba týmy si od první chvíle lidsky skvěle sedly. Možnost pokrýt naše komunikační potřeby pod střechou jedné agenturní sítě nám dává potřebnou synergii,“ říká Štěpán Zahradník, Head of Marketing & Portfolio Building v Zentivě ČR.
První společné výstupy se na trhu objevují už v říjnu. Vedle PR aktivit pro vybrané značky z portfolia Zentivy jde také o podzimní kampaň pro Celaskon Medvídci PLUS. Ta odstartovala 19. října a využívá krátké desetisekundové a patnáctisekundové spoty, v nichž animovaní medvídci rapují o vlastnostech produktu. Na animaci se podílelo slovenské Alien Studio, hudební doprovod připravili rapeři Metoděj, Dozer a Deron ze saysomething.cz. Kampaň se zaměřuje na rodiče a podporu povědomí o produktu určeném dětem.
Kompletní agendu mediálního plánování a nákupu převezme Havas oficiálně od ledna 2027. Agentura v Česku funguje v rámci modelu Havas Village, který propojuje odborníky z různých oblastí komunikace. Pro integrované kampaně využívá také systém Converged.AI.