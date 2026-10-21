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Z vysloužilých reklamních bannerů vznikne 300 tréninkových setů pro florbalové kluby

KFC ve spolupráci s Českým florbalem nechává vyrobit tréninkové vybavení z vysloužilých reklamních bannerů. Do českých klubů zamíří 300 setů, na jejichž výrobu se využívá materiál o celkové ploše 950 m².

Každý set obsahuje plachtu do florbalové brány, atletický žebřík a vak na míčky. Distribuce začala na podzim s novou sezonou. Vybavení získá 300 nejúspěšnějších týmů podle výsledků systému KFCient, který KFC a Český florbal spustily v roce 2024. V uplynulé sezoně se do něj zapojilo přes 13 tisíc hráčů a hráček ze 756 družstev. Body získávají za góly, asistence i pravidelnou účast v zápasech, zatímco za vyloučení se jim odečítají. Výsledky jednotlivců se promítají také do pořadí jejich týmů.

Výroba jednoho setu zabere šest hodin

Na výrobě vybavení se podílí česká značka ARLEN, která se specializuje na upcyklaci materiálů, a Kabinet CB, reuse centrum a environmentální sociální podnik z Českých Budějovic, který zaměstnává lidi se speciálními potřebami. Na jeden set připadnou přibližně 3 m² bannerového materiálu a šest hodin práce. Původní grafika reklamních plachet zůstává na materiálu zachována, takže se jednotlivé kusy vzhledově liší.

PVC bannery se pro další využití hodí díky své pevnosti a odolnosti vůči vodě i opotřebení. Projekt tak řeší, jak naložit s reklamními materiály po skončení jejich původního účelu, a současně poskytuje vybavení klubům mimo nejvyšší florbalové soutěže.

KFC se stalo titulárním partnerem Street Floorball League v roce 2024. Spolupráce se následně rozšířila také do nižších celostátních a regionálních soutěží prostřednictvím systému KFCient. Nové tréninkové sety představují další aktivitu v rámci partnerství, které se zaměřuje především na amatérský a regionální florbal.

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