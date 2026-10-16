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VML v kampani pro T-Mobile zachycuje opravdové chvíle mezi svými

VML v nové kampani pro T-Mobile zachycuje opravdové chvíle mezi svými

Po letošním vítezství v tendru představila agentura VML první kampaň pro T- Mobile. Navazuje v ní na platformu „MeziSvými“, jejíž význam posouvá k opravdovým lidským vztahům a blízkosti v běžných, ne vždy dokonalých chvílích. Spot režíroval Olmo Omerzu, vizuály nafotila Alžběta Jungrová.

Spolupráci VML a T-Mobile, která začala letos v červnu, otevřela nová image kampaň. Ta rozvíjí dlouhodobou komunikační platformu postavenou na myšlence být mezi svými. „Od začátku nám šlo o evoluci značky, ne revoluci. Kvůli zachování konzistence jsme proto zůstali u platformy MeziSvými, její význam jsme ale posunuli do hlubšího a distinktivnějšího teritoria. Výzkum mPanel WPP Media ukazuje, že v očích zákazníků jsou jednotliví operátoři často zaměnitelní. O to důležitější je mít jasnou a odlišitelnou pozici. Nové pojetí MeziSvými dává značce pevný základ, na kterém může dlouhodobě stavět a růst. A přesně to bylo naším cílem,“ říká Tereza Košťálková, Senior Strategist ve VML.

Kampaň se záměrně vyhýbá obvyklým klišé telekomunikační reklamy a místo idealizovaných obrazů ukazuje chvíle, které lidé sami znají. Celou komunikaci propojuje sdělení „Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými“. Image kampaň navazuje na úvodní fázi komunikace s otázkou „Jak se máš?“. Více jsme se o konceptu rozepsali v předešlém článku.

„Díky technologiím můžeme zůstat v kontaktu téměř kdykoli. První fáze kampaně ale ukázala, že jednoduchá otázka ‚Jak se máš?‘ může otevřít prostor pro skutečné sdílení, na které v každodenním shonu často nezbývá čas. Nová image kampaň tuto myšlenku dále rozvíjí a jako první výrazný výsledek spolupráce s VML zároveň nastavuje směr, který se bude postupně promítat do celé naší komunikace. Při její tvorbě jsme v oblasti digitální komunikace a sociálních sítí spolupracovali také s agenturami TRIAD a Proboston,“ říká Timea Balogh, ředitelka značky a marketingové komunikace společnosti T- Mobile.

Kampaň natočil Olmo Omerzu, vizuály nafotila Alžběta Jungrová

„Důraz na přirozenost ovlivnil také výběr tvůrců a způsob zpracování kampaně. Nechtěli jsme vytvářet svět, který lidé znají jen z reklam. Hledali jsme momenty, ve kterých poznají vlastní život, včetně jeho nedokonalostí, rozpaků a humoru. Proto jsme ke spolupráci přizvali oceňovaného filmového režiséra Olma Omerzu a přední českou fotografku Alžbětu Jungrovou. Oba dokážou zachytit obyčejné situace přirozeně a bez zbytečného přikrášlování. Stejný princip jsme přenesli také do grafického řešení: magentový rám soustředí pozornost na konkrétní okamžik, ve kterém jsou lidé opravdu mezi svými,“ říká Márton Martos, Creative Director VML.

Scény v autě se natáčely v noci na Evropské ulici v pražském Veleslavíně. Jeden z hlavních vizuálů pak vznikl ve vyřazeném vlakovém vagonu v areálu v Letňanech.

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