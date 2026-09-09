Jen 26 % Čechů je v kontaktu s blízkými. T-Mobile v nové kampani zdůrazňuje opravdové chvíle „mezi svými“

Význam komunikační platformy „MeziSvými“ společnosti T-Mobile se nově posouvá od obecného pocitu sounáležitosti ke kvalitě skutečných mezilidských kontaktů. Aktuální průzkum ukázal, že tři čtvrtiny lidí v Česku mají pocit, že se už delší dobu neozvali někomu blízkému, přestože by rádi věděli, jak se doopravdy má. Na tento fenomén reaguje operátor svou novou brandovou kampaní spuštěnou již 1. září s jednoduchou otázkou „Jak se máš?“.
Kampaň, která od minulého týdne ve veřejném prostoru pracuje s otázkou „Jak se máš?“, vychází z aktuálního průzkumu (Ipsos pro agenturu Triad, srpen 2026) zachycujícímu rozpor mezi snadnou dostupností kontaktu a skutečnou blízkostí. Ten ukazuje, že na otázku „Jak se máš?“ polovina dotázaných odpovídá automaticky a jediným slovem, zatímco druhá polovina volí osobnější odpověď. Jednoslovnou, a ne vždy zcela pravdivou reakci uvádějí častěji mladší lidé ve věku 18 až 35 let než lidé mezi 45 a 65 lety (55 % oproti 45 %).
Pouze třetina respondentů vnímá otázku „Jak se máš?“ jen jako zdvořilostní frázi, u níž se upřímná odpověď neočekává. U nejstarší sledované skupiny je to ale dokonce jen čtvrtina. Současně 74 % lidí přiznává, že se už delší dobu neozvali někomu blízkému, přestože by rádi věděli, jak se doopravdy má. U nejmladší sledované skupiny ve věku 18 až 26 let tento podíl dosahuje 83 %. Kampaň proto tuto každodenní otázku používá jako připomínku, že i zdánlivě obyčejný kontakt může otevřít důležitý rozhovor.
Být sám sebou a cítit se přijatý mezi svými
Klíčová myšlenka kampaně se opírá také o kvalitativní výzkum Simply5 z listopadu 2025, který se soustředil na porozumění toho, co pro lidi znamená být mezi svými. Jeho závěry ukázaly, že lidé si tento pojem nejsilněji spojují s možností být sami sebou a cítit přijetí. Mezi své přitom neřadí jen členy rodiny, ale také přátele nebo různorodé komunity, které spojuje blízký vztah nebo společné zájmy.
Celou kampaň operátora propojuje sdělení „Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými“, které rozvíjí dlouhodobou platformu a nově zdůrazňuje opravdovost mezilidských vztahů. „Technologie nám umožňují být v kontaktu téměř nepřetržitě, množství spojení ale samo o sobě ještě neznamená blízkost. V kampani proto pracujeme s reálnými příběhy, které mnoho lidí zažívá a dokáže se v nich i poznat,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky ze společnosti T-Mobile, a dodává: „Na úvodní teaserovou fázi kampaně s otázkou ‚Jak se máš?‘ nyní naváže hlavní brandová část se situacemi z běžného života, které třeba nejdou vždy podle plánu, ale lidé si v nich opravdu naslouchají, rozumí si a jsou si navzájem blíž.“ Kampaň se objeví v televizi v podobě třicetisekundového spotu, dále na sociálních sítích a OOH plochách.
Výsledky výzkumu si můžeme prohlédnout zde: