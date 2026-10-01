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Pavlásek je v nové reklamě Datartu tentokrát trenérem e-sportu

Lukáš Pavlásek zůstává hlavní tváří komunikace Datartu, tentokrát se ale přesouvá do prostředí e-sportu. Nová komunikace od Havasu rozšiřuje dosavadní koncept značky o nové téma a služby.

Datart od října nasazuje novou komunikaci, kterou připravila agentura Havas Prague. Navazuje na dosavadní koncept značky postavený na humoru a nadsázce. Pavlásek v nových spotech vystupuje jako trenér e-sportovního týmu a prostřednictvím této role značka představuje také své služby a aktuální nabídky.

Nové spoty využívají prostředí e-sportu jako kulisu pro jednotlivé příběhy. V jednom z nich se objevuje Chytrart, který upozorňuje na nabídky herního příslušenství a dalšího zboží. Další spoty pracují s Rychlartem a jeho možností rychlého online objednání a vyzvednutí na prodejně. Součástí komunikace je také doručení objednávek do výdejních boxů.


Televizní spoty doplní další formáty

Z pohledu mediálního nasazení se objeví více formátů. Televizní část tvoří tři dvacetisekundové spoty, které se postupně nasazují během podzimu. Doplňují je patnáctisekundové sestřihy, desetisekundové sponzorské vzkazy a hardsellové formáty určené pro komunikaci jednotlivých sezónních nabídek.

Komunikace má zároveň celoroční charakter a kromě televize se objevuje také v OOH, online médiích a rádiu. Jednotlivé formáty pracují jak s hlavní kreativní linkou, tak s konkrétními nabídkami značky.

Čtyřdenní natáčení probíhalo v produkci Woobetz pod vedením režiséra Jakuba Jiráska. Kreativní koncept a řešení připravili Jakub Kolářík a Petr Čech z Havas Prague. Agenturní produkci zajišťuje Michaela Bereckeiová.

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