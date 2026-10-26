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NejŘemeslníci.cz spouštějí novou kampaň. Videospot kombinuje hrané záběry s AI

Portál NejŘemeslníci.cz spustil novou brandovou kampaň zaměřenou na hledání řemeslníků. Hlavní videospot vznikl v produkci agentury ShortPRO a kombinuje hrané záběry s prostředím vytvořeným pomocí umělé inteligence.

Kreativní koncept pracuje s heslem „Přestaňte hledat, začněte vybírat“ a s nadsázkou přirovnává hledání řemeslníka k detektivnímu pátrání. Vychází přitom z problému s dostupností řemeslníků. Podle průzkumu portálu 45 % z nich odmítá zakázky kvůli nedostatku kapacit. Kampaň představuje princip fungování platformy, na níž zákazníci zadávají poptávky a následně vybírají z nabídek řemeslníků. Při rozhodování mohou zohlednit také hodnocení a reference od předchozích zákazníků. „Pořád přetrvává dojem, že najít šikovného řemeslníka znamená hodiny hledání s leckdy nejasným výsledkem. My chceme lidem celý proces zjednodušit,“ říká Ondřej Strada, marketing manager NejŘemeslníci.cz.

Na kreativním konceptu a produkci spolupracoval portál s agenturou ShortPRO. Hlavní spot kombinuje hrané scény s kulisami vytvořenými pomocí AI. „AI podle nás nenahrazuje kvalitní režii. Dává režisérům nové možnosti, jak kombinovat lidskou kreativitu, nové technologie a tradiční filmařské postupy,“ uvádí Vít Janda, CEO a spoluzakladatel agentury. Režii spotu měl na starosti Samuel Bogner.

Kampaň běží od poloviny října do začátku prosince 2026. Využívá Facebook, Instagram, YouTube a Google Demand Gen. Videospot doplňují bannery a je připravený v několika formátech pro jednotlivé platformy.

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