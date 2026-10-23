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Místo dalšího promptu se zeptejte Pražana. Praha připomíná hodnotu lidských doporučení

AI není Pražan - kampan Prahy

Umělá inteligence dokáže během několika vteřin doporučit desítky míst, restaurací nebo aktivit. Jenže dobře viditelná nabídka ještě nemusí znamenat dobrou zkušenost. Praha proto přichází s kampaní „AI není Pražan“, která připomíná hodnotu lidí, kteří město skutečně znají a žijí v něm.

Praha se od 24. do 30. října zapojuje do Týdne turistických informačních center. Prague City Tourism při této příležitosti spouští také novou kampaň „AI není Pražan“. Její hlavní myšlenka je jednoduchá: umělá inteligence může být užitečným pomocníkem při plánování cesty, ale místní zkušenost nenahradí.

Slogan kampaně to říká ještě přímočařeji: „AI není Pražan. Nejlepší prompt je zeptat se místních.“ Vizuály se objeví online, v ulicích Prahy i na Letišti Václava Havla. Kampaň zároveň navazuje na dlouhodobou komunikaci Enjoy Respect Prague, která návštěvníky upozorňuje na pravidla ohleduplného chování ve městě.

Algoritmus doporučí. Místní rozliší

Důvodem kampaně není tvrdit, že AI nemá turistům co nabídnout. Naopak. Umělá inteligence dokáže během několika sekund vytvořit seznam doporučení, naplánovat program nebo nabídnout desítky možností. Podle Prague City Tourism mohou mezi doporučeními generovanými AI být také turistické pasti nebo služby, které těží z neznalosti návštěvníků. To, že je podnik či nabídka dobře dohledatelná online, totiž automaticky neznamená, že jde o kvalitní nebo férovou službu.

Právě tady mají podle organizátorů turistická informační centra svou přidanou hodnotu. Jejich pracovníci nemají návštěvníkům pouze předat mapu nebo prodat vstupenku. Mají především nabídnout zkušenost člověka, který město zná z každodenního života a dokáže doporučení zasadit do kontextu.

A není to malá role. Jen od ledna do září letošního roku zodpověděli pracovníci Prague City Tourism v pražských turistických informačních centrech více než tři čtvrtě milionu dotazů. Návštěvníkům pomáhají s orientací, dopravou i plánováním programu.

Místní zkušenost jako konkurenční výhoda

Pro marketing je na kampani zajímavé ještě něco jiného. Praha se nesnaží komunikovat AI jako nepřítele. Staví proti ní jinou hodnotu – lidskou zkušenost. To je v době, kdy stále více rozhodování probíhá prostřednictvím algoritmů, poměrně chytrá pozice. Neříká „nepoužívejte AI“. Říká: používejte ji, ale uvědomte si, co neumí.

Místní člověk totiž může vědět, že restaurace s perfektním hodnocením není nejlepší volba pro konkrétní typ návštěvníka. Že místo doporučované všemi průvodci je ve skutečnosti přeplněné. Nebo že existuje nenápadné místo o dvě ulice dál, které má pro daný zážitek mnohem větší hodnotu.

Právě taková doporučení se obtížně převádějí na jednoduchá data

Během Týdne turistických informačních center si navíc mohou návštěvníci práci pracovníků TIC sami vyzkoušet. V pražských informačních centrech získají hrací kartu a v každém z nich je čeká krátký úkol nebo otázka, se kterou jim pracovníci pomohou. Odměnou mohou být například vouchery na historickou tramvaj 42 nebo návštěvu pražských věží. V centru na Staroměstské radnici si zájemci dokonce mohou vyzkoušet práci specialisty turistického informačního centra v reálném provozu.

A právě to může být v éře AI jedna z hodnot, za kterou budou lidé ochotni platit stále víc. Ne další seznam informací, který dokáže během několika sekund vytvořit algoritmus. Ale schopnost říct: tohle ano, tohle ne a tady bych byl na vašem místě.

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