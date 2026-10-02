Hýbejme se chce pomocí aplikace a gamifikace rozpohybovat Česko

Nové hnutí Hýbejme se chce motivovat Čechy k pohybu mimo klasické sportovní aktivity. Staví přitom na aplikaci, která běžné denní činnosti převádí na body a zapojuje do motivace výzvy, odměny a komunitní prvky.
V Česku startuje iniciativa Hýbejme se. Reaguje na nízkou míru každodenního pohybu – 67 % Čechů se podle průzkumu nehýbe ani 30 minut denně a přibližně 60 % dospělé populace má nadváhu nebo obezitu. Hýbejme se nechce lidi přesvědčovat k extra výkonům ve fitness centrech, ale chce pracovat s pohybem, který už přirozeně do života patří. „Naším cílem není nutit lidi trávit hodiny v posilovně nebo podávat vrcholové výkony. Chceme ukázat, že i ty nejmenší kroky, jako je chůze do schodů nebo práce na zahradě, mají pro naše zdraví obrovský význam. Aplikace Hýbejme se je tu od toho, aby tyto zdánlivé maličkosti ocenila a motivovala lidi k jejich každodennímu opakování. Jen tak si lze vybudovat dlouhodobé a zdravé návyky,“ vysvětluje Pavel Přeček, organizátor projektu Hýbejme se.
Z běžného pohybu se stává hra
Klíčovým prvkem projektu je aplikace. Ta nesleduje pouze sportovní aktivity, jako je běh, cyklistika nebo plavání, ale také venčení psa, sekání trávy, chůzi nebo procházku s kočárkem. Za pohyb uživatel získává body, které může následně využít na slevy u partnerů nebo zážitky s osobnostmi zapojenými do projektu.
Aplikace pracuje s principy gamifikace. Uživatelé mohou plnit cíle a výzvy, sbírat body, postupovat mezi úrovněmi a odemykat odměny. Zapojit se mohou také do výzev s přáteli, rodinou, školami nebo městy. Výsledky bude možné sdílet a projekt počítá i s lokálními a celostátními žebříčky. Další fáze mají do projektu zapojit známé osobnosti a influencery. Ti budou připravovat vlastní výzvy na sociálních sítích nebo nabízet společné zážitky s uživateli aplikace.
Od kampaně k aplikaci
Hýbejme se není postavené pouze jako reklamní kampaň. Komunikace má postupně projít několika etapami – od otevření tématu nedostatku pohybu přes změnu pohledu na to, co všechno lze za pohyb považovat, až po aktivní zapojení lidí do aplikace. Následovat mají výzvy a aktivace prostřednictvím známých osobností.
Tomu odpovídá i mediální mix. Projekt počítá s televizí, outdoorem, tiskem, internetem i rádiem. Vedle klasických formátů mají být součástí komunikace také online videa, bannery, advertorialy, podcasty, sociální sítě, PR vstupy nebo soutěže propojené s aplikací.
Z marketingového pohledu je tak zajímavé především propojení dlouhodobé společenské kampaně s digitálním produktem. Samotná komunikace má přivést lidi k první aktivitě, zatímco aplikace má pomocí bodů, odměn a výzev podporovat její opakování. Projekt se tím snaží propojit mediální kampaň s nástrojem, který může uživatele zapojovat i po jejím skončení.
Za vznikem hnutí stojí společnost MultiSport Benefit, která je jeho generálním partnerem. Organizátorem projektu je Pavel Přeček, kompletní komunikační a mediální strategii zastřešuje Petra Pipková, CEO mediální agentury Mindsquared. Na projektu se podílejí také odborníci na zdravý životní styl, pohyb a práci s dětmi.