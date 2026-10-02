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Flexa i čertí lejno. UNI HOBBY staví novou kampaň na řeči českých kutilů

UNI HOBBY kampan 2026
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UNI HOBBY pokračuje ve spolupráci s agenturou MARK BBDO a rozvíjí svůj dlouhodobý komunikační koncept „Rozumíme českým kutilům“. Nový spot tentokrát staví na autentickém slangu českých fachmanů a zapojuje do něj i specifický argot.

„Flexa“, „čertí lejno“ a další výrazy mají v kampani připomenout, že nabídka UNI HOBBY sahá od stavby přes techniku a zahradu až po bydlení. Právě šíři sortimentu chtěla značka v nové komunikaci zdůraznit a ukázat, že v UNI HOBBY lze podle ní pořídit prakticky vše potřebné pro kutily za rozumné ceny. Na dosavadní kreativní linku značka navazuje už třetím rokem. MARK BBDO tentokrát dál pracuje se slangem jako s hlasem značky, který umožňuje představovat různé produktové kategorie a přitom zachovat jednotný charakter komunikace.

„Slang jako hlas značky nabízí stále mnoho možností a tak můžeme představit různorodé produkty ze všech hlavních kategorií. Spot jsme koncipovali tak, aby připomínal krátký hraný film, a ne jen reklamní produktový blok s nabídkou,“ říká Martin Mareš, kreativní ředitel MARK BBDO. Podle marketingové ředitelky UNI HOBBY Kateřiny Gebeltové má nový spot pokračovat v nastavené kreativní lince a současně spojit komunikaci značky s prezentací konkrétních produktů. Cílem je podle ní vytvořit reklamu, která bude pro diváky zajímavá i během reklamního bloku.

Produkce se ujala agentura IS Produkce. Spot režíroval Jarek Plouhar, kameru vedl Mikuláš Hrdlička. Vedle hlavního spotu vznikla také série kratších formátů pro online komunikaci i televizní vysílání, takže kampaň může značka nasazovat napříč různými kanály.

Na kampani se za UNI HOBBY podíleli Aleš Pacal, Kateřina Gebeltová a Viktor Večeřa. Kreativní tým MARK BBDO tvořili Creative Director Martin Mareš, copywriter Vladislav Bureš, Account Director Šárka Zítová a Account Manager Marie Chintu.

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