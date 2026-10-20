Dřina, kritika i ztráta motivace. Subterra představuje Nekomfortní zónu a ukazuje, co předchází úspěchům

Přeplavání kanálu La Manche, stříbro z mistrovství světa ve florbalu, tři domácí tituly v horské cyklistice nebo české prvenství v silniční časovce. K výsledkům čtyř sportovců vedly náročné cesty. V čem spočívá tajemství jejich úspěchu? Subterra pro mladé připravila dlouhodobý projekt Nekomfortní zóna.
Dálkový plavec Filip Jícha, florbalista Filip Forman, horský cyklista Jan Sáska a silniční cyklistka Denisa Slámová patří mezi úspěšné mladé sportovce, které stavební společnost Subterra dlouhodobě podporuje. Projekt Nekomfortní zóna obrací pozornost k tomu, co pro veřejnost zpravidla zůstává skryté – sportovci promlouvají o nejrůznějších překážkách, s nimiž se museli vypořádat. „V médiích a na sociálních sítích zpravidla vidíme výsledky. Radost z vítězství nebo zisku medaile. Mnohem méně se už dozvídáme o tom, co úspěchům předcházelo – a kolik práce, nezdarů, pochybností nebo nepřiměřené kritiky musel každý zvládnout. Právě o tom je Nekomfortní zóna,“ popisuje Jiří Nový, vedoucí Odboru marketingu a PR společnosti Subterra.
Nekomfortní zóna ovšem nebude stát pouze na příbězích špičkových sportovců, Subterra chce téma překonávání překážek rozšířit na všechny mladé. Lidé ve věku 15–25 let se s tlakem na výkon, obavami z neúspěchu nebo ztrátou motivace setkávají především v osobním životě, při studiu nebo prvních pracovních zkušenostech. „Chceme mladým ukazovat, že stojí za to hledat vlastní cestu a při dílčích nezdarech se nevzdávat. K překonání překážek nám mohou pomoci také ostatní se svými zkušenostmi, což platí jak pro sport, tak pro stavebnictví i další oblasti lidského života,“ doplňuje Ondřej Fuchs, generální ředitel společnosti Subterra
Školní besedy jako součást kampaně
Subterra představila projekt úvodním videem na svých sociálních sítích. Následovat budou příběhy jednotlivých sportovců, profily účastníků Subterra Cupu a školní besedy. Vyvrcholením této sezóny budou aktivity spojené se Superfinále florbalu v dubnu 2027.