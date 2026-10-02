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CERVA mění způsob, jakým mluví k lidem z dílen a provozů

Značka pracovního oblečení a ochranných pomůcek CERVA přichází s novým komunikačním konceptem. Staví na jazyku prostředí dílen, staveb a provozů a navazuje přitom na svůj zavedený claim „CERVA. No jistě.“

Koncept vychází z principu „Mluv jazykem dílny, stavby a provozu“. Komunikace pracuje se stručnými a věcnými sděleními doplněnými o nadhled. Podle CERVA má nový přístup navázat na dosavadní komunikaci značky a zároveň se odlišit od běžného způsobu komunikace v kategorii pracovního oblečení a ochranných pomůcek. „Nechceme k lidem v pracovním oblečení mluvit jako reklamní značka, ale jako někdo, kdo jejich prostředí dobře zná,“ říká Veronika Steinmetzová, vedoucí marketingové komunikace CERVA GROUP. Nový komunikační jazyk se má postupně promítnout do brandové komunikace, produktové nabídky i podpory prodejen.

Na koncept navazuje také claim „CERVA. No jistě.“, který značka používá již v předchozí komunikaci. „Rozvíjíme tak dále něco, co už dobře fungovalo. Nový jazyk vznikl na základě výzkumu a postupně ho propisujeme do celé komunikace CERVA,“ uvádí Martin Kučera, marketingový stratég agentury Czech Promotion.

Kampaň bude v říjnu nasazena prostřednictvím televizních sponzorských vzkazů na stanicích TV Nova a FTV Prima. Součástí mediálního mixu jsou také online, rádio, sociální sítě, outdoor a podpora v síti kamenných prodejen CERVA.

Na kampani se za Czech Promotion podíleli creative director Tomáš Roreček, strategic planner Martin Kučera, account Dan Kocábek a head of production Tomáš Domečka. Produkci zajišťoval Dan Kocábek.

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