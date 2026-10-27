Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Boomerang získal Jägermeister a Tullamore D.E.W.

Agentura Boomerang rozšířila klientské portfolio o dvě značky alkoholických nápojů. Pro Jägermeister zajistí PR komunikaci, pro Tullamore D.E.W. také digitální komunikaci, spolupráci s influencery a podporu eventů. Zakázky se týkají českého i slovenského trhu.

Spolupráci s Jägermeisterem zahájil Boomerang na podzim 2026, komunikaci Tullamore D.E.W. převezme od ledna 2027. Každá značka přitom sází na jiný přístup: Jägermeister chce posílit vazby na kulturní scénu, Tullamore D.E.W. staví na irském původu, humoru a společenských zážitcích.

Jägermeister chce podpořit mladé talenty

Jägermeister chce navázat na své dosavadní působení v hudbě, nočním životě a alternativní kultuře, kde se profiloval prostřednictvím festivalů, eventů a spolupráce s umělci. Toto propojení podle značky oslabila pandemie covidu-19. Nová komunikace se zaměří na mladé dospělé ve věku 18 až 29 let, podporu kreativních komunit a vznik nových uměleckých projektů v Česku a na Slovensku. „Boomerang nás zaujal především tím, jak dobře pochopil DNA značky Jägermeister a naše ambice v oblasti kultury a budování komunit,“ uvedl Martin Rusko, Senior Brand Manager značky Jägermeister. Při výběru agentury podle něj hrály roli také znalost mladé generace a kreativní přístup.

Tullamore D.E.W. sází na lokální zážitky

Tullamore D.E.W. chce svou globální komunikační platformu přenést do českého a slovenského prostředí. Vedle irského původu zdůrazňuje humor, lehkost a společně strávený čas. Jedním ze symbolů značky je irský vlkodav. Boomerang navrhl koncept putování po českých hospodách s vlastní historií a atmosférou. Komunikace se zaměří také na vybrané události v průběhu roku, od svátku svatého Patrika přes léto až po Halloween a Vánoce.

Vedle PR převezme agentura také digitální komunikaci, aktivity v médiích, spolupráci s influencery, produktová témata a podporu eventů. Veronika Jeřábková, Brand Manager značky Tullamore D.E.W., ocenila kreativní návrhy agentury a její schopnost přizpůsobit komunikaci charakteru značky.

Rozdílné zaměření obou zakázek shrnula Michaela Chrpová, PR Director agentury Boomerang: „U Jägermeisteru se můžeme víc ponořit do hudby, subkultur a kreativních komunit. S Tullamore D.E.W. zase vymýšlíme, jak přenést irského ducha do situací, které jsou blízké lidem v Česku a na Slovensku.“

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Johana Kotišová
Komunita a lidé
Emoce k práci novinářů patří
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ