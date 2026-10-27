Boomerang získal Jägermeister a Tullamore D.E.W.

Agentura Boomerang rozšířila klientské portfolio o dvě značky alkoholických nápojů. Pro Jägermeister zajistí PR komunikaci, pro Tullamore D.E.W. také digitální komunikaci, spolupráci s influencery a podporu eventů. Zakázky se týkají českého i slovenského trhu.
Spolupráci s Jägermeisterem zahájil Boomerang na podzim 2026, komunikaci Tullamore D.E.W. převezme od ledna 2027. Každá značka přitom sází na jiný přístup: Jägermeister chce posílit vazby na kulturní scénu, Tullamore D.E.W. staví na irském původu, humoru a společenských zážitcích.
Jägermeister chce podpořit mladé talenty
Jägermeister chce navázat na své dosavadní působení v hudbě, nočním životě a alternativní kultuře, kde se profiloval prostřednictvím festivalů, eventů a spolupráce s umělci. Toto propojení podle značky oslabila pandemie covidu-19. Nová komunikace se zaměří na mladé dospělé ve věku 18 až 29 let, podporu kreativních komunit a vznik nových uměleckých projektů v Česku a na Slovensku. „Boomerang nás zaujal především tím, jak dobře pochopil DNA značky Jägermeister a naše ambice v oblasti kultury a budování komunit,“ uvedl Martin Rusko, Senior Brand Manager značky Jägermeister. Při výběru agentury podle něj hrály roli také znalost mladé generace a kreativní přístup.
Tullamore D.E.W. sází na lokální zážitky
Tullamore D.E.W. chce svou globální komunikační platformu přenést do českého a slovenského prostředí. Vedle irského původu zdůrazňuje humor, lehkost a společně strávený čas. Jedním ze symbolů značky je irský vlkodav. Boomerang navrhl koncept putování po českých hospodách s vlastní historií a atmosférou. Komunikace se zaměří také na vybrané události v průběhu roku, od svátku svatého Patrika přes léto až po Halloween a Vánoce.
Vedle PR převezme agentura také digitální komunikaci, aktivity v médiích, spolupráci s influencery, produktová témata a podporu eventů. Veronika Jeřábková, Brand Manager značky Tullamore D.E.W., ocenila kreativní návrhy agentury a její schopnost přizpůsobit komunikaci charakteru značky.
Rozdílné zaměření obou zakázek shrnula Michaela Chrpová, PR Director agentury Boomerang: „U Jägermeisteru se můžeme víc ponořit do hudby, subkultur a kreativních komunit. S Tullamore D.E.W. zase vymýšlíme, jak přenést irského ducha do situací, které jsou blízké lidem v Česku a na Slovensku.“