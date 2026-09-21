Yello v nové kampani pracuje s jednoduchostí

Yello v nové podzimní kampani mění způsob, jakým komunikuje nabídku energií. Namísto obecného vysvětlování fungování energetického trhu staví na jednoduchosti a konkrétních situacích, které mají zákazníkům přiblížit rozhodování o změně dodavatele. Kreativní koncept „Změna dává smysl“ připravila agentura KASPEN/Jung von Matt.
Výchozím bodem kampaně je podle Yello zjištění, že orientace v energiích není pro část zákazníků tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Společnost uvádí, že 52 % Čechů řadí do kategorie takzvaných „teoretiků“. Ti se podle výsledků výzkumu v oblasti energií obecně orientují, při konkrétním rozhodování ale nemají dostatečnou jistotu. Právě tento rozdíl mezi obecným přehledem a skutečným rozhodnutím se stal jedním z hlavních motivů nové komunikace.
Kampaň staví na konkrétních situacích a dvojici ambasadorů
Kampaň pracuje s myšlenkou, že jednou z překážek změny dodavatele může být právě nejistota. Yello proto komunikaci postavilo na konkrétních důvodech ke změně namísto širšího vysvětlování energetického trhu. „Až 52 % Čechů spadá do kategorie takzvaných ‚teoretiků‘. Mají pocit, že se v energiích vyznají, ale jakmile mají udělat konkrétní rozhodnutí, ztrácejí jistotu,“ říká Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello v České republice.
KASPEN/Jung von Matt zvolil pro kampaň dvojici postav Gino a Flash, kteří zastupují plyn a elektřinu. Objevují se v pěti hlavních videích určených pro sociální sítě. Jednotlivá videa představují různé situace a témata spojená se změnou dodavatele. Kreativní zpracování tak využívá postavy jako prostředek, kterým agentura přibližuje poměrně komplikované téma běžnému publiku.
Vedle hlavních videí vznikly také kratší formáty pro sociální sítě a dvě série fotografií. První pracuje s ambasadory Yello a jejich prostřednictvím s jednotlivými vjemy, druhá se soustředí přímo na produkty a zákaznické výhody. Podle agentury má rozdílné zpracování umožnit využít kampaň v různých částech zákaznické cesty a oslovit rozdílné skupiny publika. „Kombinací obou přístupů rovnoměrně pokrýváme celý funnel a v jednotlivých fázích kampaně oslovujeme jak mladší publikum, tak konzervativnější zákazníky,“ uvádí Bára Hájková, výkonná ředitelka KASPEN/Jung von Matt.
Kampaň bude nasazena od 21. září do 15. listopadu 2026 v online prostředí, na sociálních sítích a v rámci PR. Produkci zajistila společnost Advocado Films, fotografie vytvořil Tomáš Teglý a mediální plánování má na starosti agentura Dentsu. Režie se ujal Robert Marek, kreativním ředitelem projektu je Tomáš Kopečný.