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Vodní sporty bez vody. Radegast projektem Boj o vodu upozorňuje na její význam

Kajak na kolečkách, běh s lodí nebo jízda tažená psím spřežením. I tak mohou vypadat sportovní disciplíny, pokud z nich zmizí voda nebo sníh. Právě na tomto principu postavil Radegast další část projektu Boj o vodu, ve kterém spolu s kajakářem Vavřincem Hradílkem a dalšími sportovci upozorňuje na význam vody pro sport i krajinu.

Hradílek si letos vyzkoušel několik netradičních soubojů společně s hokejistou Janem Výtiskem, freediverem Davidem Venclom a rychlostním lyžařem Radimem Palánem. Mezi disciplíny patří například kajakový běh lesem nebo kajak cross na kolečkách. V jedné z výzev se kajakář vydává také na trať v lodi tažené psím spřežením. Netradiční podoba disciplín zároveň ukazuje, jak zásadně jsou některé sportovní aktivity spojené s vodou nebo sněhem. „Na vodě trávím velkou část života. O to víc si uvědomuji, že bez ní by můj sport jednoduše neexistoval. Právě proto jsem rád, že můžeme i letos společně s Radegastem upozornit na to, že boj o vodu není jednorázová kampaň, ale dlouhodobý závazek. A že nestačí o něm jen mluvit – je potřeba také přiložit ruku k dílu,“ říká Vavřinec Hradílek, ambasador kampaně.

Součástí projektu je práce v Jizerských horách

Sportovní výzvy nekončí samotnými souboji. Poražený účastník se společně s Hradílkem zapojuje do budování tůní a dalších opatření pro zadržování vody v Jizerských horách. Práce probíhají pod vedením organizace Milujeme Jizerky. Zasakovací tůně mají při deštích zachytit vodu a umožnit její postupné vsakování zpět do lesa namísto jejího rychlého odtoku z krajiny.

Podle údajů uvedených v rámci projektu bylo dosud vybudováno nebo obnoveno 111 tůní a mokřadů po celé České republice. Tato opatření mají podle Radegastu v krajině každoročně zadržet přibližně 60 milionů litrů vody. Značka zároveň uvádí závazek, podle kterého chce do roku 2030 pomoci v české krajině zadržet více vody, než kolik jí spotřebuje při výrobě piva.

Projekt doprovází série online videí, obsah na sociálních sítích a závěrečný film zachycující budování tůní. Na projektu spolupracují Radegast, Boomerang Communication a produkce ARTillery Production, odborným partnerem při budování tůní je organizace Milujeme Jizerky.

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