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Topnatur po 30 letech spouští první brandovou kampaň. Hlavní téma: balanc a skutečný život

Po třech dekádách na trhu se Topnatur pouští do své první brandové kampaně. Pod platformou „Najdi svůj balanc“ chce změnit způsob, jakým značka mluví o zdravém životním stylu. Kampaň zároveň navazuje na širší proměnu značky, která zahrnuje redesign a změny v produktovém portfoliu.

Zatímco reklama na zdravý životní styl často pracuje s představou dokonale organizovaného dne, Topnatur se v nové kampani vydává opačným směrem. V centru komunikace nejsou ideální podmínky, ale běžné situace, v nichž se vedle práce a rodiny hledá prostor také na péči o sebe a zdravější návyky. Právě snaha vyhnout se obrazu „dokonalého života“ tvoří základ kampaně „Najdi svůj balanc“. Značka nechce podle vlastních slov lidem určovat, jak má správný životní styl vypadat. Místo toho staví na myšlence, že rovnováha vzniká z každodenních rozhodnutí a návyků, které jsou dlouhodobě udržitelné.

Nová komunikace je součástí širší proměny Topnaturu. Ta zahrnuje redesign značky, sjednocování produktového portfolia a změnu způsobu, jakým firma komunikuje se zákazníky. Na nové strategii začal pracovat brand manažer Marek Kos po svém příchodu do firmy v září 2025. „Když jsem do Topnatur nastoupil, bylo zřejmé, že máme před sebou značku s třicetiletou historií, silnými produkty a velkou důvěrou zákazníků, ale zároveň značku, která potřebuje jasněji říct, kým chce být v dalších letech,“ uvádí Kos.

Z jednoho spotu vzniklo 150 materiálů

Kampaň vznikla ve spolupráci s produkční agenturou Bumerang Film a režisérem Jakubem Žídkem. Původně menší zadání se podle produkce postupně rozšířilo do přibližně 150 výstupů. Kromě hlavního spotu zahrnují kratší verze, sponzorské vzkazy, produktové formáty pro sociální sítě, fotografie a další obsah.

Rozsah produkce ukazuje, že Topnatur nechce novou platformu postavit pouze na jednom hlavním spotu. Obsah má být rozdělen do různých formátů a využíván napříč komunikačními kanály.

Dokonalost nahradila autenticita

Motiv skutečného života se neobjevuje pouze ve scénáři. Topnatur jej přenesl také do samotné produkce. Hlavní spot vznikal se skutečnými lidmi a v reálných situacích, což má podle značky podpořit přirozenost celé komunikace. „Od začátku jsme chtěli, aby kampaň nepůsobila jako klasická reklama na zdravý životní styl. Pracovali jsme proto s přirozeností a situacemi, které jsou lidem blízké, a hledali způsob, jak tento přístup přenést do vizuálního zpracování,“ říká CEO Bumerang Film Žaneta Stránská.

Zajímavým detailem je práce s voiceoverem. Českou i slovenskou verzi namluvila slovenská herečka a v českém spotu zůstala zachována jemná stopa jejího slovenského přízvuku. Tvůrci se rozhodli hlas neupravovat do dokonale standardní češtiny.

Je to drobnost, která ilustruje hlavní princip kampaně. Topnatur se nesnaží odstranit všechny nedokonalosti, ale naopak je využívá jako prostředek k vytvoření autentičtějšího obrazu značky. V době, kdy se část reklamní produkce stále více opírá o generativní AI, se firma rozhodla hlavní spot natočit klasickou produkcí.

Pro Topnatur jde o první brandovou kampaň v jeho třicetileté historii. Jubileum tak značka nevyužívá pouze k připomenutí vlastní minulosti, ale také jako příležitost definovat, jak bude vypadat její další etapa. „Najdi svůj balanc“ má být základem této změny a spojovat novou vizuální identitu, portfolio i komunikaci značky.

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