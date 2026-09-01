Sportisimo si ve výběrovém řízení vybralo MARK BBDO

Sportisimo si pro další rozvoj značky a komunikace vybralo agenturu MARK BBDO. Nová spolupráce vzešla z výběrového řízení na dlouhodobého kreativního partnera a zahrne strategické a kreativní vedení značky i rozvoj nového komunikačního směru.
Sportisimo hledalo ve výběrovém řízení partnera, který dokáže propojit strategické uvažování s dlouhodobou kreativní platformou fungující jak v image komunikaci, tak v taktických a sezónních kampaních. Důležitou součástí zadání bylo vytvořit směr, který bude dlouhodobě rozvíjet značku Sportisimo a zároveň bude dostatečně flexibilní pro její širokou nabídku, různé cílové skupiny i komunikační kanály. Vybraný koncept následně prošel testováním a jeho ambicí je přesáhnout samotnou komunikaci a postupně se propsat také do zákaznické zkušenosti se značkou.
„Hledali jsme partnera, který nebude přemýšlet jen nad jednotlivými kampaněmi, ale pomůže nám dlouhodobě rozvíjet značku Sportisimo. Chceme posílit její emoční rozměr a stavět komunikaci na myšlence, která bude relevantní napříč různými sporty, zákazníky i situacemi, ve kterých je pohyb součástí života. MARK BBDO nás přesvědčilo nejen kreativním řešením, ale především tím, jak tento směr uchopilo strategicky. Navržený koncept obstál i v následném testování se zákazníky. Naší společnou ambicí je postupně ho přenášet i za hranice samotné komunikace do zákaznické zkušenosti se značkou,“ říká Petra Šebová, marketingová ředitelka Sportisimo.
MARK BBDO se bude podílet na dalším rozvoji značky a její komunikace, od strategického a kreativního vedení přes image a taktické kampaně až po rozpracování nového směru do jednotlivých kanálů. Součástí spolupráce bude také hledání způsobů, jak nový princip postupně přenášet z komunikace do dalších míst kontaktu zákazníka se značkou.
„Hledat dlouhodobý komunikační koncept pro Sportisimo byla pro nás radost. Nemuseli jsme totiž vymýšlet komunikaci bez produktové pravdy apod. Fungování a hodnoty jsou pro zákazníky hmatatelné. Naším úkolem bylo najít emoční vazbu. A to je jednoduše naše disciplína. Děkujeme Sportisimo týmu za důvěru a těšíme se na propsání konceptu do zákaznické zkušenosti.“ říká Martin Mareš, kreativní ředitel MARK BBDO.
První výstupy nové spolupráce představí Sportisimo a MARK BBDO v listopadu 2026.