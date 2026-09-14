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Rohlík mění nabídku hotových jídel. Jejich prodej v srpnu vzrostl o 37 %

Zájem o hotová jídla roste a online supermarket Rohlík.cz na tento trend reaguje novou kategorií Máme navařeno. Ta sdružuje na jednom místě nabídku čerstvých, chlazených i mražených jídel. V srpnu se na Rohlíku prodalo o 37 % více hotových jídel než ve stejném měsíci loňského roku. U vlastní značky Rohlík Bistro činil meziroční růst 22 %.

Nová kategorie obsahuje více než 870 položek a vedle tradičních hotových jídel zahrnuje také rostlinné, zdravější či vysokoproteinové varianty a pokrmy různých světových kuchyní. Součástí jsou rovněž produkty připravované ve spolupráci s restauracemi a šéfkuchaři. Rohlík nabídku nově neuspořádává pouze podle typu produktu, ale také podle situace, kterou chce zákazník nákupem vyřešit – například rychlý oběd, večeři nebo jídlo pro celou rodinu. Mezi gastronomické spolupráce patří například Restaurant 420 Radka Kašpárka, Café Buddha nebo Kuchyň. V nabídce se tak objevují jídla jako burger s trhaným hovězím, vietnamské pho bo nebo tradiční české pokrmy. Sortiment doplňují také lokální restaurace, jejichž nabídka se liší podle regionu.

Hotová jídla jako odpověď na nedostatek času

Podle společnosti souvisí rostoucí zájem o hotová jídla především s nedostatkem času v každodenním režimu. Po návratu k pracovním a školním povinnostem se domácnosti častěji rozhodují, zda věnovat čas samotnému vaření, nebo zvolit již připravené jídlo. „Hotová jídla už dávno nejsou řešením jen pro chvíle, kdy člověku nic jiného nezbývá. Stále častěji jde o vědomou volbu,“ uvedla generální manažerka Rohlík.cz Miroslava Vopatová.

Nabídka zahrnuje také nutričně vyvážená jídla, která mohou představovat alternativu ke krabičkovému stravování, a produkty typu meal kit, u nichž zákazník dostane předem připravené suroviny a návod k přípravě. Vedle toho Rohlík plánuje rozšířit strukturu nabídky o samostatnou podkategorii produktů určených pro přípravu v horkovzdušné fritéze.

Nová kategorie tak reaguje na širší změnu ve způsobu, jakým lidé řeší každodenní stravování. Vedle samotné úspory času může hrát roli také snaha zjednodušit plánování jídla – tedy nejen vaření, ale i rozhodování, co bude k obědu nebo večeři.

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