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Psi a kočky z útulků dostali prostor v letáku Globusu

Globus zapojil své komunikační kanály do podpory adopce zvířat z útulků, azylů a záchranných organizací. V rámci kampaně „Darujte druhou šanci a nový začátek. Adoptujte kamaráda!“ představuje v online letáku a prostřednictvím materiálů přímo v prodejnách konkrétní psy a kočky, kteří čekají na nový domov. Informace o zvířatech se tak dostávají k lidem, kteří by se s jejich příběhy jinak nemuseli setkat.

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci Globusu s regionálními útulky a dalšími organizacemi, kterým řetězec pomáhá například prostřednictvím materiálních sbírek. Aktuální iniciativa se ale zaměřuje především na zviditelnění zvířat, která jsou v péči těchto organizací a hledají nové majitele. Vedle městských útulků jsou mezi zapojenými organizacemi také menší spolky fungující převážně díky dobrovolníkům nebo systému dočasných péčí.

Každé zvíře má vlastní medailonek

Součástí komunikace jsou konkrétní příběhy zvířat, nikoli pouze obecná výzva k adopci. V letáku se například objevuje Vendelínka ze spolku Klubíčko Chomutov, mladá slepá kočka, které její handicap podle organizace nebrání v pohybu ani poznávání okolí. Nový domov hledá také devítiletý Laky z útulku MAX Havířov, který čeká na svou druhou šanci už šest let.

U jednotlivých zvířat Globus uvádí fotografii, věk, povahu a informace o tom, jaký typ domova by pro ně byl vhodný. Zájemci se prostřednictvím QR kódu mohou dostat přímo ke kontaktu na konkrétní útulek nebo organizaci, získat další informace a případně si domluvit osobní návštěvu. Pokud některé z prezentovaných zvířat mezitím nový domov najde, mohou jeho místo v komunikaci postupně zaujmout další psi a kočky, kteří na adopci stále čekají.

Kampaň tak staví především na konkrétních příbězích a snaze dostat jednotlivá zvířata do povědomí širšího okruhu lidí. Podle Globusu může mít úspěšná adopce dopad i na další zvířata v péči útulků. Pokud pes nebo kočka odejde do nového domova, uvolní se místo pro další zvíře, které potřebuje pomoc. Jedna adopce tak může nepřímo umožnit přijetí dalšího zvířete do péče organizace.

Důraz je i na odpovědné rozhodnutí

Součástí kampaně je také upozornění na to, že adopce by neměla být výsledkem okamžitého rozhodnutí. Zájemci by podle Globusu měli předem zvážit například to, zda mají na zvíře dostatek času, zda jsou připraveni přizpůsobit mu část svého každodenního života a zda počítají s dlouhodobými náklady spojenými s jeho péčí. Zviditelnění konkrétních psů a koček má být podle záměru kampaně prvním krokem, po kterém má následovat výběr vhodného zvířete a odpovědné rozhodnutí o adopci.

Do projektu se zapojilo dvanáct regionálních organizací spolupracujících s deseti hypermarkety Globus napříč Českem. Jsou mezi nimi městské útulky i menší spolky fungující na dobrovolnické bázi nebo prostřednictvím dočasných péčí. Kampaň je součástí aktivit Globusu spojených také s letošním 30. výročím působení společnosti v Česku.

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