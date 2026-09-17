Po hokeji tenis. Virtuální surikaty Tesco Mobile se vrací na ČT sport

Virtuální surikaty společnosti Tesco Mobile se po květnovém hokejovém mistrovství světa znovu vrací do živého studiového vysílání ČT sport. Tentokrát budou součástí přenosů z Davis Cupu, který se 18. a 19. září uskuteční v pražské O2 areně. Český tým vedený kapitánem Tomášem Berdychem se v souboji o postup mezi osm nejlepších týmů světa utká se Spojenými státy.
Pro Tesco Mobile jde o další využití virtuálního obchodního sdělení přímo v prostředí živého televizního vysílání. Zatímco při květnovém hokejovém šampionátu byly surikaty zasazené do prostředí hokejových přenosů, tentokrát dostanou tenisovou podobu. Animované postavičky si ve vysílání samy zahrají tenis a jejich role tak budou přizpůsobené sportu, který je v daném přenosu aktuální.
Virtuální obchodní sdělení využívá animované postavy přímo v televizním vysílání namísto klasického odděleného reklamního formátu. Tesco Mobile tento způsob komunikace podle svých údajů poprvé na ČT využilo během letošního hokejového mistrovství světa. Nyní na něj navazuje při další významné sportovní události.
Davis Cup se do Prahy vrací po třinácti letech. Páteční program v O2 areně začne v 15 hodin, sobotní ve 14 hodin a během dvou dnů je naplánováno celkem pět soutěžních zápasů. Právě v rámci těchto přenosů se mají surikaty představit v nových animovaných situacích spojených s tenisem.
Pro Tesco Mobile jsou surikaty dlouhodobou součástí komunikace značky. V případě sportovních přenosů je společnost využívá jako animovaný prvek, který může reagovat na prostředí konkrétního sportu. Po hokejovém šampionátu tak stejný princip přenáší do tenisového vysílání.