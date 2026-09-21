Opavia mění komunikaci: od tradice k mini-zvykům

Opavia mění způsob, jakým chce mluvit ke spotřebitelům. V nové kampani se odklání od dosavadního důrazu na tradici a mezigenerační propojení a zaměřuje se na drobné rituály, které vznikají při společně tráveném čase. Koncept označuje jako „mini-zvyky“ a pracuje s představou, že právě neformální chvíle s blízkými jsou dnes stále vzácnější.
Nová komunikace vychází z toho, že společně strávený čas nemusí nutně znamenat, že všichni dělají stejnou věc. Lidé mohou být spolu u filmu, při karaoke, hraní videoher nebo během večera na gauči a přitom se věnovat vlastní zábavě vlastním způsobem. Právě z těchto opakujících se drobností podle Opavie vznikají osobní rituály, které dávají společným chvílím jejich charakter.
Od tradice k „mini-zvykům“
Posun se promítá i do dlouhodobé komunikační linky značky. Opavia dosud stavěla především na tradici a mezigeneračním propojení. Nový koncept se místo toho soustředí na situace, kdy lidé navazují kontakt s přáteli, rodinou nebo kolegy během běžného života. Hlavním sloganem kampaně se proto stává „O drobek víc spolu“. „Chceme přiblížit Opavii tomu, jak dnes lidé skutečně žijí a tráví čas se svými blízkými,“ říká Karel Konečný, marketingový ředitel společnosti Mondelēz International pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Podle něj mohou právě vlastní způsoby zábavy a malé rituály proměnit obyčejné setkání ve společný okamžik.
Kampaň běží od září v televizních a digitálních kanálech v Česku a na Slovensku. Pro Opavii jde o strategický posun v komunikaci – značka chce vedle svého dosavadního odkazu více zachycovat konkrétní a neformální situace, ve kterých lidé tráví čas společně.