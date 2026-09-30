Babička Alenka má WhatsApp. Z reklamní postavy O2 je kyberrádkyně

Přestože je babička Alenka v důchodu, je to čilá paní a našla si další práci. AI postava O2, která původně zdržovala telefonní podvodníky, nově radí lidem přímo na WhatsAppu. Humorem sobě vlastním umí posoudit e-mail nebo odkaz a případně varovat, že na toto „bys zlatičko určitě neměl klikat“. Její novou roli podpoří kampaň ve stylu talentové soutěže Kyberšmejdstar Česko.
Ještě před rokem měla babička Alenka docela snadný úkol: co nejdéle udržet kyberšmejdy na telefonu, aby během té doby nemohli podvádět skutečné lidi. Z AI experimentu se postupně stala jedna z výrazných komunikačních postav O2. Za první tři měsíce projektu se jí dovolalo 1200 podvodníků a strávila s nimi přes 2400 minut. Po měsíci od spuštění kampaně ji podle dat O2 znala téměř polovina dotázaných.
Teď operátor její roli posouvá dál. Alenku si mohou lidé přidat na WhatsAppu a posílat jí podezřelé SMS, screenshoty e-mailů, odkazy, fotografie, PDF nebo hlasové zprávy. AI obsah vyhodnotí, upozorní na problematická místa a vysvětlí, o co se podvodník pravděpodobně snaží a jak dál postupovat. Služba je zdarma a není určena pouze zákazníkům O2. „Alenka se během posledních let stala oblíbenou ikonou boje proti kyberšmejdům v Česku. Doteď zdržovala podvodníky na telefonu a vzdělávala, jak se jim ubránit. Teď ji dáváme každému přímo do ruky jako osobní kontakt ve WhatsAppu,“ říká David Daneš, ředitel marketingu O2. Podstatou podle něj není pouze označit konkrétní zprávu jako podezřelou, ale vysvětlit uživateli princip podvodu tak, aby ho příště dokázal rozpoznat sám.
Babička, která se doptává
Alenka funguje na čísle 720 002 002. Pokud jí člověk napíše, odpovídá textem, na hlasovou zprávu může reagovat hlasovkou. Poradit si má nejen s češtinou, ale také s obsahem v angličtině, němčině nebo slovenštině.
Podezřelé odkazy se navíc se předávají bezpečnostnímu týmu O2 k prověření a potvrzené hrozby mohou následně rozšířit databázi blokovaných webů služby O2 Security. „Na projektu Alenky je unikátní, že do tohoto systému mohou hravou a velmi jednoduchou cestou přispět i samotní uživatelé,“ říká Radek Šichtanc, ředitel bezpečnosti O2. Podle něj služba O2 Security každý den blokuje statisíce přístupů na podezřelé a škodlivé stránky. Ne každý nahlášený odkaz se ale automaticky dostane na seznam blokovaných, nejprve ho musí prověřit bezpečnostní tým.
Alenka přitom nemá fungovat jen jako digitální detektor podvodů. V rámci edukace nabízí Atlas šmejdů s typickými podvodnickými archetypy, umí připravit hlasový vzkaz například pro rodiče či prarodiče a nechybějí ani odlehčenější funkce. Uživatel si s ní může dát kyberkvíz, nechat si vytvořit kyberhoroskop nebo společně složit kyberrap nebo se prostě zeptat na recept na knedlíky.
Kyberšmejdi jdou do talentové soutěže
Novinku doprovází od 1. října také další reklamní kampaň. Když je to teď tak moderní, rozhodla se také babička Alenka uspořádat talentovou soutěž. Ve fiktivním pořadu Kyberšmejd Česko hledá toho největšího z nich. Jednotliví podvodníci předvádějí své techniky a triky a Alenka je pomocí velkého červeného tlačítka posílá ze soutěže ven.
Kampaň poběží v televizi a onlinu. Alenka se také chytila příležitosti se krásně ustrojit a růžové róbě bude vítat ve sponzorských vzkazech diváky StarDance, a O2 plánuje rovněž spolupráce s influencery a další digitální aktivace. Koncept vytvořila Free Andy Agency, která stojí i za AI produkcí, filmovou produkci zajistila Boogie Films.
Pro O2 projekt postupně přestává být jen tváří jedné kampaně. Z postavy, která měla na telefonu zaměstnávat podvodníky, se stala dlouhodobější komunikační platforma – a nyní poprvé také služba, se kterou mohou lidé sami aktivně komunikovat.