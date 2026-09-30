Nová kampaň Novy Mluvme spolu otevírá téma vyčerpaných rodičů

TV Nova spouští kampaň Mluvme spolu, která se věnuje duševnímu zdraví dětí i jejich rodičů. Upozorňuje také na psychickou zátěž dospělých a význam péče o vlastní duševní pohodu.
Iniciativa Nova pomáhá v kampani připomíná, že psychická pohoda rodičů souvisí s tím, jakou oporu mohou poskytovat svým dětem. Rodiče se přitom mohou potýkat s únavou, přetížením, silnými emocemi nebo pocitem, že musí zvládnout všechny povinnosti bez pomoci. Mluvme spolu proto věnuje pozornost především sebepéči a schopnosti včas rozpoznat vlastní potřeby. Součástí kampaně je spotová komunikace, podcast s Kristinou Kloubkovou a psychoterapeutem Janem Vojtkem i praktické materiály určené rodičům.
Téma kampaně: únava, emoce i hranice
Podle kampaně nemusí péče o vlastní psychiku znamenat velké životní změny. Patřit do ní může například schopnost dopřát si odpočinek bez výčitek, věnovat pozornost vlastním emocím, vnímat signály těla nebo si včas říct o pomoc. Nova tím navazuje na své aktivity zaměřené na pomoc dětem v nouzi a podporu projektů neziskových organizací. Mluvme spolu je zároveň první vlastní kampaň iniciativy Nova pomáhá. „Když mluvíme o duševním zdraví dětí, nemůžeme zapomínat na jejich rodiče. Právě oni jsou pro děti často první pomocí, sami ale mohou být unavení, přetížení nebo mít pocit, že všechno musí zvládnout,“ uvedla Anna Ševerová, CSR manažerka TV Nova. Podle ní může být péče o vlastní duševní pohodu jedním z kroků k tomu, aby rodiče dokázali být oporou svým dětem.
Jednou z hlavních částí kampaně je podcast Mluvme spolu: Jak se ze všeho nezbláznit. Moderátorka TV Nova Kristina Kloubková v něm společně s psychoterapeutem a párovým terapeutem Janem Vojtkem probírá témata, se kterými se mohou rodiče setkávat v běžném životě. Řeší například únavu, nastavování hranic, emoce, signály těla nebo pocit selhání. Navazující bonusová epizoda se věnuje partnerským vztahům a rodinné dynamice, včetně otázky společného a individuálního času partnerů nebo toho, jak děti mohou prožívat rozpad rodiny.
Součástí jsou také praktické materiály
Na webu kampaně jsou k dispozici materiály zaměřené na každodenní péči o psychickou pohodu. Patří mezi ně Desatero sebepéče nebo Tipy, jak během běžného dne načerpat sílu. Kampaň zároveň upozorňuje na možnost vyhledat odbornou pomoc v situaci, kdy má rodič pocit, že už situaci nezvládá, případně pokud jeho obtíže přetrvávají delší dobu nebo se zhoršují.
Pro tyto případy jsou na webu uvedeny také informace o Rodičovské lince Linky bezpečí. Kampaň tak vedle obecného tématu sebepéče nabízí i konkrétní informace, kam se mohou rodiče obrátit, pokud potřebují svou situaci řešit s odborníky.
Mluvme spolu tak spojuje téma duševního zdraví dětí s psychickou pohodou dospělých, kteří o ně pečují. Hlavní část komunikace staví na běžných situacích spojených s rodičovstvím a na připomínce, že včasné rozpoznání vlastního vyčerpání nebo potřeby pomoci může být součástí péče o celou rodinu.