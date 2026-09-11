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Nevypínej, nebuď *****! Svět motorů chce změnit pohled řidičů na asistenty

Motoristický týdeník Svět motorů zahájil osvětovou kampaň, která má změnit pohled řidičů na bezpečnostní a asistenční systémy v automobilech. V komunikaci se zaměřuje nejen na jejich přínosy, ale také na limity a situace, kdy už technika sama nestačí.

Asistenční a bezpečnostní systémy se staly běžnou součástí výbavy nových automobilů, řada řidičů je ale po nastartování stále vypíná. Právě na tento rozpor cílí nová osvětová kampaň motoristického týdeníku Svět motorů s názvem „Nevypínej, nebuď *****!“. Jejím cílem je ukázat, že technologie jako automatické nouzové brzdění, hlídání mrtvého úhlu, asistent jízdy v pruhu, adaptivní tempomat nebo rozpoznávání dopravních značek nejsou pouze rušivým doplňkem, ale mohou pomoci nehodě zabránit nebo zmírnit její následky. Na kampani Svět motorů spolupracuje s partnery Kooperativa pojišťovna, a.s., Bezpečně na cestě a Valeo.

Nejen propagace, ale také praktické testy

Redakce Světa motorů jednotlivé systémy představuje přímo v praxi. Na uzavřeném polygonu je testovala v situacích, které mohou mít na běžné silnici vážné následky. Vyzkoušela například nouzové brzdění před cyklistou, který vjede do dráhy automobilu, situaci s motocyklistou skrytým v mrtvém úhlu při přejíždění do vedlejšího pruhu nebo fungování adaptivního tempomatu při jízdě za kamionem. Do testů se zapojila také nákladní vozidla a technika dodaná partnery kampaně.

Důležitou součástí projektu má být přitom vysvětlení, jak jednotlivé systémy skutečně fungují. Redaktoři je proto rozebírají společně s lidmi, kteří se podílejí na jejich vývoji. Kampaň tak nechce zůstat pouze u obecného tvrzení, že asistenti zvyšují bezpečnost, ale má řidičům přiblížit jejich fungování, možnosti i konkrétní omezení. „Podobně jako trochu otravný spolucestující, který vám neustále říká, že jedete moc rychle nebo že zbytečně najíždíte na auto před vámi, se chovají i některé asistenční systémy. Ale když vám takový spolucestující včas křikne, že se na vás řítí kamion, a zachrání vám tím život, nakonec jste mu vděční,“ říká tvář kampaně a redaktor Světa motorů Martin Karlík.

Kampaň otevřeně mluví i o limitech technologií

Svět motorů chce současně upozornit na skutečnost, že bezpečnostní asistenty nelze vnímat jako neomylnou náhradu řidiče. Součástí kampaně je proto také prezentace situací, ve kterých mají jednotlivé systémy své limity a samotná technologie nestačí. Právě tato část má podle redakce pomoci řidičům lépe pochopit, co mohou od konkrétního asistenta očekávat. Kontroverzní název kampaně má podle šéfredaktora Světa motorů Petra Slováčka záměrně vyvolávat pozornost. „Záměrně jsme zvolili pobuřující název kampaně. Samozřejmě jsme si dobře vědomi kontroverzí kolem bezpečnostních asistentů. Často nefungují podle představ, obtěžují řidiče a ti je hned vypínají. A právě proto jsme se na neoblíbené pomocníky podívali podrobně a přímo s těmi nejpovolanějšími, tedy vývojáři, co odstraňují jejich dětské nemoci,“ vysvětluje Slováček.

Od televize přes web až po sociální sítě

Kampaň má zasáhnout publikum napříč komunikačními kanály Světa motorů a Auto.cz. Objeví se v televizním seriálu pořadu Svět motorů, v tištěném týdeníku i na webu auto.cz. Součástí distribuce budou také videa na YouTube kanálu a obsah na Instagramu a Facebooku. S kampaní se mohli lidé osobně setkat také na akci Jízdy Světa motorů, kde měla vlastní zastoupení a nabídla prostor pro přímou komunikaci s tvůrci.

Podle Slováčka může lepší znalost jednotlivých technologií vést také k jejich smysluplnějšímu používání. Přirovnává přitom současnou situaci k bezpečnostním pásům, které se po svém zavedení rovněž setkávaly s odporem řidičů. Pokud se podle něj lidé naučí, co jednotliví asistenti dokážou a jak s nimi pracovat, může to přispět ke zmírnění následků dopravních nehod.

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