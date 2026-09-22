Národní divadlo pořádá casting na diváky. Reklama poběží v TV, kině a online

Štefan Margita, Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka usedli do castingové poroty. Nehledají nové pěvecké talenty, nýbrž ideálního návštěvníka Národního divadla. Nová imageová kampaň Casting má s nadsázkou ukázat, že žádný takový ideál neexistuje a do hlediště může přijít každý.
Za hravým konceptem stojí poměrně konkrétní obchodní úvaha. Z marketingových průzkumů Národního divadla vyplynulo, že zhruba 45 procent české populace jeho představení nikdy nenavštívilo. V Praze je to podle obchodního ředitele Národního divadla Tomáše Froydy 19 procent obyvatel. „Je to poměrně velký potenciál, který by obchodně mohl přinést pěkné výnosy. Víme zároveň, že k nám lidé jezdí opravdu z celé republiky, klidně na otočku z Olomouce. Už dnes máme ty nejlepší diváky a hledáme další, kteří naši rodinu rozšíří. Nejde o to splnit nějaké podmínky nebo projít přijímacím řízením. Každý Čech by měl alespoň jednou za život navštívit Národní divadlo, nebo některou z dalších budov,“ říká Froyda.
Lidé, kteří zatím cestu do Národního divadla nenašli, má nový spot oslovit. Místo vysvětlování a kulturního patosu sází na humor a nadsázku. Margita, Kněžíková a Plachetka v něm sledují kandidáty na „nejlepšího diváka“ v situacích typických pro návštěvu divadla. „Řekli jsme si, že pěkný a vtipný imageový spot, který zaujme nápadem, humorem a nadhledem, by mohl být správným prostředkem, jak se na potenciální diváky obrátit,“ popisuje Froyda.
Režie se ujal Daniel Růžička ve spolupráci s agenturou Ad Wood. První část kampaně stojí především na osobnostech Opery Národního divadla, u ní ale projekt skončit nemá. V dalších fázích chce instituce zapojit také umělce z dalších souborů.
Kampaň poběží především v České televizi a online. Národní divadlo počítá také s TV Seznam, YouTube, dalšími online médii a upravená verze spotu se objeví i ve vybraných pražských kinech. Připravené jsou minutové, třiceti- a dvacetisekundové varianty i šestisekundové připomínkové spoty.