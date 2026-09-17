Na live streamu Glanc Talk Summit uslyšíte zpěvačku Lenny, Báru Nesvadbovou nebo chirurga Tomáše Šebka.

Mediální skupina VLTAVA LABE MEDIA (VLM) rozšiřuje aktivity své lifestylové značky Glanc o nový eventový formát. Ve čtvrtek 24. září 2026 se v pražském Operu uskuteční první ročník celodenní konference Glanc Talk Summit. Součástí programu budou diskuse, osobní příběhy hostů a praktické workshopy. Obsah konference bude současně prostřednictvím živého streamu dostupný zdarma na webu iGlanc.cz a sociálních sítích značky.
Témata propojí pracovní a osobní život. Patřit mezi ně bude psychická odolnost, životní a kariérní změny, kombinace rodičovství s profesním životem nebo fungování dvoukariérních vztahů. Další část programu se zaměří na dlouhověkost, prevenci a zdravý životní styl. Jedním z motivů konference bude podle organizátorů možnost změny i v pozdější fázi života.
Pozvání přijaly osobnosti z různých oblastí, mimo jiné zpěvačka Lenny, scenáristka Mirka Zlatníková, Vendula Pizingerová, Barbara Nesvadbová, chirurg Tomáš Šebek nebo designér Jan Plecháč. Celodenním programem provede novinářka a moderátorka Pavlína Wolfová.
Vedle diskusí nabídne konference také praktické workshopy zaměřené například na vliv světla na spánek a vitalitu, partnerskou komunikaci nebo tvorbu vlastního parfému. VLM tím navazuje na širší strategii rozvoje svých značek napříč tiskem, digitálními platformami, sociálními sítěmi a přímými akcemi.
„V dnešním uspěchaném online světě je největší luxus to, co se nedá koupit – zdraví a dobré vztahy. K okolí, ale také sami k sobě,“ uvedla šéfredaktorka Glanc a iGlanc.cz Petra Pistulková, která stojí za konceptem konference. Glanc Talk Summit podle ní nemá být založen na prodeji vstupenek. Program bude možné sledovat prostřednictvím živého vysílání na iGlanc.cz a sociálních sítích značky.