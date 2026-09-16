Muraly mění česká města v galerie pod širým nebem

Veřejný prostor v několika českých městech se v posledních letech mění díky velkoformátovým nástěnným malbám. Muraly vznikají nejen v Praze a Brně, ale také v Nymburku, Mostě, Mladé Boleslavi nebo Olomouci. Na projektech spolupracují domácí i zahraniční umělci a některé z realizací vznikají přímo na místech, která lidé běžně využívají.
Výraznou roli v rozvoji mural artu v Česku hraje mezinárodní festival Urban Pictus. V rámci jeho předchozích ročníků vzniklo například v Brně šest maleb na trafostanicích. V Praze pak ve veřejném prostoru přibyly další velkoformátové realizace, mimo jiné malba Davida Attenborougha v Plynární ulici nebo dílo ilustrátorky a streetartistky Toy Box v Praze 7, které připomíná 75. výročí úmrtí Milady Horákové. Na žižkovském Kostnickém náměstí vznikla také práce polské umělkyně NeSpoon inspirovaná tradičními krajkovými motivy.
Sedm set metrů dlouhá malba
Dosud největším projektem spojeným s festivalem Urban Pictus je kolektivní mural v Ruzyni. Na 700 metrů dlouhé zdi se podílelo 30 umělců z Česka i zahraničí. Jednotlivé části vytvořili různí autoři, společně ale vytvářejí jeden vizuální celek s tématem „Krása města v pohybu“. Podle organizátorů jde o třetí nejdelší mural v Evropě.
Na realizaci se spotřebovalo více než 560 litrů fasádních barev. Ty poskytla značka Primalex, která s festivalem spolupracuje dlouhodobě. Barvy v jednotlivých částech sloužily jako barevný podklad pro práci se spreji i jako přímý výtvarný materiál.
Umění se přesouvá i mimo hlavní centra
Mural art se letos objevuje také v dalších českých městech. Projekt Město=Galerie se zaměřuje na využití veřejných prostranství jako prostoru pro současné umění a jeho realizace vznikly například v Nymburku, Mostě a Mladé Boleslavi. V Olomouci se do proměny veřejného prostoru zapojila umělecká skupina Chaos Company, která upravila zdi v okolí dětského hřiště. V Brně pak vznikly další malby například na šachtě v ulici Zvěřinova nebo v podchodu u ZŠ Jana Babáka. Do jeho výzdoby se zapojili samotní žáci školy pod vedením místního výtvarníka.