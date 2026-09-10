Mastercard staví novou kampaň na dětských fotbalových snech

Společnost Mastercard uvedla novou kampaň „Mít po boku své hrdiny: priceless“, kterou připravila agentura McCann Prague. Kampaň vychází z dlouhodobého partnerství značky s Ligou mistrů UEFA a zaměřuje se na program UEFA Player Mascots. V jeho rámci dostávají vybrané děti možnost před začátkem zápasu nastoupit na hřiště společně s hráči obou týmů. Fotbalisty při nástupu na stadion drží za ruku a následně s nimi zůstávají během předzápasového ceremoniálu.
Hlavním formátem kampaně je spot, který sleduje vícegenerační rodinu a zároveň 22 dětí doprovázejících před zápasem hráče Ligy mistrů UEFA. Příběh pracuje s pohledem dětí na fotbalové hrdiny a současně se zaměřuje na jejich rodiče a prarodiče. Právě ti podle konceptu stojí za tím, že si děti k fotbalu vytvářejí vztah a stávají se jeho fanoušky. Ve spotu se proto vedle fotbalových hráčů objevují také lidé, kteří dětem poskytují podporu a zázemí v každodenním životě.
Děti ve spotu zažívají situaci, která se pro ně může stát splněným fotbalovým snem. Zatímco hráči nastupují na hřiště před zápasem, jejich malé doprovody jsou současně sledovány z ochozů stadionu jejich rodiči a dalšími blízkými. Spot tento moment využívá k propojení dětského fotbalového vzoru s lidmi, kteří jsou mu nejblíže. V závěru pak malá dívka před zraky svých blízkých a zaplněného stadionu sama doprovodí svého fotbalového hrdinu na hřiště.
Za kreativním konceptem stojí McCann Prague. Při přípravě spotu se agentura zaměřila na zachycení atmosféry prvních okamžiků fotbalového utkání, kdy hráči a děti společně nastupují na hrací plochu. Produkci zajistila společnost Bistro Films a režie se ujal Marek Partyš. Výraznou roli při výrobě měl casting, který se soustředil mimo jiné na výběr herců pro role samotných fotbalových hvězd. Cílem bylo, aby jednotlivé postavy zapadaly do situace a výsledný spot působil přirozeně.
Kampaň byla spuštěna 24. srpna a je nasazená v televizi, online formátech a na sociálních sítích. Sociální komunikaci doplňuje další obsah připravený agenturou Ogilvy, mediální část kampaně zajistila WPP Media.