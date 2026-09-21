Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Lucky Box v rybníku, ve vzduchu i na stadionu. Fortuna testuje AI v nové kampani

Fortuna lucky Box 2026

Lucky Boxy od Fortuny se vracejí v nové kampani z dílny McCann Prague. Její hlavní myšlenka vychází přímo z produktu: Lucky Box si hráči mohou otevřít každý den a objevit v něm novou odměnu. A právě možnost překvapit kdykoliv a kdekoliv se stala základem kreativního konceptu.

McCann proto vytvořil sérii spotů s využitím generativní AI, ve kterých se Lucky Box stává přirozenou, i když trochu nečekanou součástí nejrůznějších situací. Jednou se objeví v rybníku, podruhé se promění v horkovzdušný balón a jindy fandí přímo na stadionu. „AI produkce se za poslední dobu neuvěřitelně posunula a my ve Fortuně jsme si chtěli zkusit, co takový proces dnes obnáší. A u jakého jiného promíčka, než u Lucky Boxů, které jsou od samého začátku naší komunikace vizuálně plně digitální, si to zkusit? Hledali jsme tedy vhodný moment a ten přišel právě nyní,“ říká Milan Raška, Head of Marketing ve Fortuně.

Z jednoho spotu otevřený komunikační svět

Generativní AI nám umožnila pracovat s jedním kreativním principem v celé řadě podob. Lucky Boxy se díky tomu mohou objevovat v různých situacích a prostředích a kampaň snadno reagovat na konkrétní formáty, sezónu nebo sportovní události. Místo jednoho spotu tak vznikl otevřený komunikační svět, který můžeme postupně rozšiřovat o další nápady.

„Nechtěli jsme použít AI jen proto, abychom mohli říct, že jsme použili AI. Hledali jsme pro ni roli, která vychází přímo z myšlenky Lucky Boxů. Ty můžete otevřít každý den a prakticky kdekoliv. A právě AI nám umožnila vzít tuhle myšlenku doslova a s Lucky Boxy přemýšlet trochu out of the box,“ říká Michaela Brůhová, Creative Lead McCann Prague.

Nová komunikace Lucky Boxů poběží v několika stopážích a formátech. Díky zvolenému principu přitom nemusí mít poslední podobu.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů

MAM Exkluzivně v časopise

Thibaut Bruttin Forum Media
Komunita a lidé
Vývoj českých medií nás vážně znepokojuje
tomasek-pavel3
Komunita a lidé
Musíme ukázat, že bez médií se nelze obejít
Tereza Svěráková (2021) One of A Kind 02
Komunita a lidé
Pohodlí velké agentury jsme vyměnili za svobodu dělat věci po svém
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ