Lucky Box v rybníku, ve vzduchu i na stadionu. Fortuna testuje AI v nové kampani

Lucky Boxy od Fortuny se vracejí v nové kampani z dílny McCann Prague. Její hlavní myšlenka vychází přímo z produktu: Lucky Box si hráči mohou otevřít každý den a objevit v něm novou odměnu. A právě možnost překvapit kdykoliv a kdekoliv se stala základem kreativního konceptu.
McCann proto vytvořil sérii spotů s využitím generativní AI, ve kterých se Lucky Box stává přirozenou, i když trochu nečekanou součástí nejrůznějších situací. Jednou se objeví v rybníku, podruhé se promění v horkovzdušný balón a jindy fandí přímo na stadionu. „AI produkce se za poslední dobu neuvěřitelně posunula a my ve Fortuně jsme si chtěli zkusit, co takový proces dnes obnáší. A u jakého jiného promíčka, než u Lucky Boxů, které jsou od samého začátku naší komunikace vizuálně plně digitální, si to zkusit? Hledali jsme tedy vhodný moment a ten přišel právě nyní,“ říká Milan Raška, Head of Marketing ve Fortuně.
Z jednoho spotu otevřený komunikační svět
Generativní AI nám umožnila pracovat s jedním kreativním principem v celé řadě podob. Lucky Boxy se díky tomu mohou objevovat v různých situacích a prostředích a kampaň snadno reagovat na konkrétní formáty, sezónu nebo sportovní události. Místo jednoho spotu tak vznikl otevřený komunikační svět, který můžeme postupně rozšiřovat o další nápady.
„Nechtěli jsme použít AI jen proto, abychom mohli říct, že jsme použili AI. Hledali jsme pro ni roli, která vychází přímo z myšlenky Lucky Boxů. Ty můžete otevřít každý den a prakticky kdekoliv. A právě AI nám umožnila vzít tuhle myšlenku doslova a s Lucky Boxy přemýšlet trochu out of the box,“ říká Michaela Brůhová, Creative Lead McCann Prague.
Nová komunikace Lucky Boxů poběží v několika stopážích a formátech. Díky zvolenému principu přitom nemusí mít poslední podobu.