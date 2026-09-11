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Kdo ví dřív, rozhoduje lépe. Fidoo postavilo kampaň na informačním náskoku

Direct Fidoo 2026

Fintech Fidoo ze skupiny Direct mění způsob, jak uvažovat o firemních financích. Nová kampaň stojí na jednoduché myšlence: v době informačního přetlaku není největší výhodou mít více dat, ale umět se rozhodnout dřív než ostatní. Kreativní koncept Insider knowledge vytvořila agentura Planetary. Kampaň odstartovala 16. června v digitálu. V červenci se rozšířila do printu a v srpnu také do outdooru.

Firemní finance bývají místo, kde se přehled mění v tabulky, tabulky v další tabulky a rozhodnutí přicházejí až ve chvíli, kdy už je potřeba něco rozhodnout. Pro malé a střední firmy není problémem nutně nedostatek finančních dat. Spíš jejich roztříštěnost. Účty u několika bank, tabulky, různé nástroje a ruční skládání informací dohromady znamenají, že firma sice data má, ale nemusí je mít ve chvíli, kdy je potřebuje. Nová podoba Fidoo na tento problém reaguje. Multibanking umožňuje sledovat zůstatky a pohyby napříč firemními účty v reálném čase, finanční analytika převádí transakce do srozumitelných trendů a marketplace soustřeďuje na jedno místo služby jako pojištění podnikání, faktoring nebo úvěry.

Ambice produktu je přitom širší než jen digitalizovat to, co firmy už dělají. Fidoo chce firemní finance posunout od pohledu zpět k pohledu dopředu. Tedy od sledování toho, co se stalo, k lepšímu rozhodování o tom, co bude následovat.

„Někdo s Fidoo už je před vámi.“

Kreativní řešení pracuje s abstraktním datovým storytellingem. Grafy, tokové linie, částice v pohybu a gradientní geometrie vytvářejí vizuální svět, který připomíná data, ale zároveň z něj není další korporátní prezentace plná tabulek. „Chtěli jsme nasadit brouka do hlavy všem, kterých se týká problematika finančního rozhodování a řízení ve firmách,“ říká Michal Míka, CMO Direct Fidoo. Podle něj měla být komunikace firemních financí tentokrát méně vážná a šedá. „Chtěli jsme opak – kampaň, která vypadá jako data, jimiž se naši klienti denně probírají, jen konečně dávají smysl. A která přizná, že v byznysu jde o náskok, protože kdo vidí dřív, rozhoduje líp,“ dodává.

Tento princip se promítl nejen do statických vizuálů, ale také do patnácti a šestivteřinových spotů. Ty využívají pohyb barevných grafických elementů a pracují s proměnou neuspořádaných dat ve strukturovaný obraz.

Sérii doplnil také spot vytvořený kompletně pomocí umělé inteligence. Ten se od ostatních formátů liší tím, že jako jediný ukazuje samotnou cílovou skupinu.

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