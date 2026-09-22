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Jedna pohovka, několik dovolených. Čedok přichází s novou kampaní

Čedok přichází po dvou letech s novou reklamní kampaní. Staví v ní na vícegenerační rodině a rozdílných představách o ideální dovolené. Kreativní koncept vytvořila agentura Digičáry.

V centru spotu je modrá pohovka, na které dědeček, rodiče a dvě děti společně vybírají dovolenou na tabletu. Jakmile se výběru ujme nejmladší syn, rodina se z obývacího pokoje ocitá přímo v jeho vysněné destinaci. Postupně se k výběru přidávají další členové rodiny a s každou jejich volbou se mění také prostředí. Z obývacího pokoje se tak příběh přesouvá mezi různými podobami dovolené, až rodina společně najde variantu, která vyhovuje všem.

Právě rozdílné představy jednotlivých generací tvoří základ kreativního konceptu. Zatímco pro děti může být hlavním lákadlem bazén a zábava, jiný člen rodiny může preferovat odpočinek nebo objevování nových míst. Kampaň tento princip neukazuje prostřednictvím klasického výčtu destinací, ale převádí jej do samotného děje spotu.

Výraznou součástí zpracování jsou přechody mezi jednotlivými scénami. Spot kombinuje klasickou filmovou produkci s využitím umělé inteligence, která byla zapojena u vybraných záběrů a vizuálních přechodů. Technologie umožnily tvůrcům pracovat s rychlými změnami prostředí a plynule přesouvat rodinu mezi jednotlivými dovolenkovými scénami. „Cílem bylo vytvořit kampaň, která diváky doslova vtáhne do jejich dovolenkových snů. Využili jsme k tomu fúzi klasického filmového řemesla a umělé inteligence, díky čemuž jsme dosáhli velmi rychlých a vizuálně poutavých přechodů,“ říká Vítek Koubský, CEO agentury Digičáry.

Koncept prošel testováním u různých generací

Čedok před uvedením kampaně testoval několik kreativních konceptů mezi různými skupinami zákazníků. Do testování se zapojili cestovatelé ve věku 25 až 35 let, hlavní cílová skupina ve věku 30 až 55 let i lidé starší 55 let. Vítězný koncept podle výsledků testování nejlépe obstál z hlediska srozumitelnosti, relevance a pozitivních emocí. „Chtěli jsme vytvořit kampaň, ve které se poznají různé generace i různé typy cestovatelů. Každý si pod ideální dovolenou představí něco jiného,“ říká Jana Jusková, ředitelka marketingu Čedoku.

Kampaň vznikla ve dvou sezonních variantách. Stejný kreativní princip tak může fungovat v létě i v zimě, kdy se mění jednotlivé destinace a dovolenkové situace, nikoli základní příběh rodiny.

Nový spot bude Čedok nasazovat napříč médii. Objeví se v televizním vysílání stanic Nova, Prima a Česká televize, v rádiu, na českých webech, sociálních sítích a YouTube. Součástí kampaně jsou také venkovní plochy, vybrané tištěné tituly a komunikace na pobočkách cestovní kanceláře.

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