Intimní hygiena a gaming? Kampaň Chilly překonala cíle o 400 %

Značka intimní hygieny Chilly a agentura WPP Media otestovaly herní komunitu jako komunikační kanál pro ženy. Netradiční kampaň od platformy POGGERS výrazně překročila stanovené cíle. Díky obrovskému zájmu si zajistila pokračování v podobě sponzoringu podzimního finále VRUM Championship v závodu motokár.
Značka Chilly se rozhodla oslovit ženy ve věku od 18 do 44 let zcela novou cestou v rámci svého online mixu. Místo tradičních lifestylových a beauty formátů přesunula část pozornosti na herní komunitu. „Naším úkolem bylo najít pro značku Chilly prostor, kde ji konkurence nečeká. Věděli jsme, že abychom ženské publikum skutečně zaujali, potřebujeme víc než jen klasické formáty. Partnerství s herní platformou POGGERS nám umožnilo mluvit jazykem této komunity a publikum aktivně zapojit formou ženského závodu,“ vysvětluje David Hocek, Digital Account Manager z WPP Media.
Kampaň stála na sponzoringu VRUM Championship. Jde o populární motokárový závod českých influencerů. Do projektu se zapojilo celkem 14 tvůrkyň, včetně moderátorky TN.cz Ester Kabelové. Přímo na trati pak za tým Chilly bodovaly influencerky Kristýna Burešová (Kitulle) a Tereza Herzánová (Itsterezcz).
Organický dosah ze závodu podpořil celý mediální ekosystém platformy POGGERS. Značka byla vidět v článcích a display formátech na webu, v novinkovém pořadu RECAP i v popkulturním DUNGGEON Podcastu.
Online kampaň podpořila spotřebitelská soutěž
Paralelně se závodním a obsahovým děním probíhala také spotřebitelská soutěž spojená s nahráváním účtenek za nákup produktů Chilly. „Chilly dlouhodobě staví na tom, že intimní hygiena má být radostná a nekomplikovaná součást každodenní rutiny – a to platí i o tom, kde o ní mluvíme. Data potvrdila, že ženy jsou aktivní součástí herní komunity, proto jsme se rozhodli podpořit i zářijové finále,“ doplňuje Šárka Grecu, Product Manager značky Chilly.
První fáze kampaně jasně ukázala sílu ženského gamingu. Zatímco původní odhady počítaly s 330 tisíci impresemi, reálný zásah se vyšplhal přes 1,2 milionu. Kampaň tak v celkovém zásahu překonala stanovené cíle o téměř 400 procent. Díky tomuto nečekanému zájmu kampaň pokračuje a vyvrcholí 26. září během klání 4 nejlepších závodnic v podzimním finále VRUM Championship, které značka Chilly podpoří jako partner.